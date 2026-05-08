Rossz hír az árakról: újra emelkedik az infláció

Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Az éves inflációt a szolgáltatások 4,0 százalékos, a szeszes italok és dohányáruk 4,1 százalékos emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt, bár a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9 százalékkal csökkent a márciusi stagnálást, illetve 3,2 százalékos esést követően.

Az éves maginfláció a márciusi 1,9 százalékról 2,1 százalékosra emelkedett. A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított áremelkedés 1,8 százalékosra emelkedett áprilisra a márciusi 1,6 százalékról.

Az élelmiszerek árának 1,5 százalékos emelkedésén belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorkáé, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszereké, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek ára 28,2, a vajé, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0 százalékkal.

A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport-, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, a járműjavítás, -karbantartás pedig 7,5 százalékkal került többe, mint tavaly áprilisban.

A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal.

A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1 százalékkal többet – közölte a KSH.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0, a szobabútorok 3,0 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszerek, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1 százalékkal drágultak.

Márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4 százalékkal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0 százalékkal többe, a külföldi üdülés 0,5 százalékkal kevesebbe került, mint márciusban.

A háztartási energia ára 0,9 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé 0,2 százalékkal emelkedett.

A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,3 százalékkal csökkent.

A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5 százalékkal többe kerültek.