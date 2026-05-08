Nyitókép: ArtRachen01/Getty Images

Rossz hír az árakról: újra emelkedik az infláció

Infostart / MTI

Áprilisban 2,1 százalékosra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8 százalékról – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Az éves inflációt a szolgáltatások 4,0 százalékos, a szeszes italok és dohányáruk 4,1 százalékos emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt, bár a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9 százalékkal csökkent a márciusi stagnálást, illetve 3,2 százalékos esést követően.

Az éves maginfláció a márciusi 1,9 százalékról 2,1 százalékosra emelkedett. A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított áremelkedés 1,8 százalékosra emelkedett áprilisra a márciusi 1,6 százalékról.

Az élelmiszerek árának 1,5 százalékos emelkedésén belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorkáé, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszereké, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek ára 28,2, a vajé, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0 százalékkal.

A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport-, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, a járműjavítás, -karbantartás pedig 7,5 százalékkal került többe, mint tavaly áprilisban.

A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal.

A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1 százalékkal többet – közölte a KSH.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0, a szobabútorok 3,0 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszerek, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1 százalékkal drágultak.

Márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4 százalékkal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0 százalékkal többe, a külföldi üdülés 0,5 százalékkal kevesebbe került, mint márciusban.

A háztartási energia ára 0,9 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé 0,2 százalékkal emelkedett.

A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,3 százalékkal csökkent.

A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5 százalékkal többe kerültek.

Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és a határidős indexek állása alapján Európában is csökkenésekkel indulhat a nap. Itthon a Molra figyelhetnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika.

A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van az ezer forintos szinttől.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

