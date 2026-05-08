Nyitókép: Pixabay

Meglepő helyről szereznének az olaszok több földgázt

Infostart

Nem Oroszországból, de nem is Amerikából.

Olasz delegáció utazott Líbiába, céljük az energiakereskedelem felpörgetése annak érdekében, hogy pótolják a perzsa-öbölbeli háború nyomán kitört hiányt. A 2011-es polgárháború óta jóval kevesebb földgáz érkezik Líbiából Olaszországba – írja a Politico.

A tenger alatt futó Greenstream csővezeték évente 11 milliárd köbméter földgázt tudna szállítani, amely Olaszország éves fogyasztásának hatodát fedezhetné. Mint a Politico emlékeztet, ezt közösen üzemelteti az olasz energiaóriás Eni és a líbiai nemzeti olajtársaság. Azt a gázmennyiséget szállítja, amelyet Líbia nem használ fel belföldön.

Jelenleg viszont csak a kapacitás 10 százalékát használják ki.

Ennek egyik oka a líbiai gázfogyasztás növekedése. Mint fogalmaznak, a líbiai földgázkitermelésen is lehetne még mit javítani, ugyanis a becslések szerint 80 ezermilliárd köblábas készletből 2023-ban mindössze 394 milliárdnyit termeltek ki. A helyzeten ront, hogy a megosztott országban két város, Tripoli és Bengázi is vetekedik a legfőbb város rangjáért. Ugyanakkor 2026-ban két infrastruktúra-fejlesztés is a végéhez látszódik közeledni, mindkettőt az Eni vezeti. Hatásukra hónapokon belül megnőhet a gázáramlás, bár vannak kritikusok.

Olaszország mindeközben Algériából, Azerbajdzsánból és Szaúdi-Arábiából is igyekszik energiahordozókat beszerezni, hiszen energiamixének 40 százalékát adja a földgáz. Az USA pedig azon dolgozik, hogy Líbia egyesüljön, és nyitottabb legyen az energiakereskedelemre. Az Eni és a francia TotalEnergies is tapogatóznak az amerikai olajvállalatok mellett. Az előbbi ráadásul már két nagy gázmezőt fel is fedezett az ország partvidéke mentén.

A vártnál lényegesen több, 115 ezer új álláshely jött létre áprilisban az amerikai nem mezőgazdasági szektorban, miközben az elemzők mindössze 62 ezres bővülésre számítottak, a márciusi 185 ezres adathoz képest azonban érezhető lassulást mutat a friss jelentés. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, az átlagos órabérek éves növekedési üteme pedig 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsult, ami enyhén elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.

A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

