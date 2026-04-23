Irán helyett Olaszország induljon a foci-vb-n: Donald Trump különmegbízottja ezt javasolja a FIFA-nak

Donald Trump egyik megbízottja arra kérte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA), hogy Irán helyett Olaszország vehessen részt a június 11-én kezdődő világbajnokságon – írja a Telex a Financial Times értesülése alapján.

Paolo Zampolli különmegbízott állítólag azért tette ezt a javaslatot, mert az utóbbi időben megromlott a viszony az amerikai elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között, miután Donald Trump gyengének nevezte XIV. Leó pápát, akiről az is állította, hogy „szörnyű a külpolitikában”. Donald Trump közölte: nem akar olyan pápát, aki szerint rendben van az, hogy Irán nukleáris fegyverhez juthat, vagy azt gondolja, hogy nem kellett volna megtámadni Venezuelát. A különmegbízott mostani javaslatával enyhítené a feszültséget a felek között.

Az olasz származású Paolo Zampolli megerősítette, hogy valóban tett javaslatot Donald Trumpnak és a FIFA elnökének arra, hogy Olaszország lépjen Irán helyébe a vb-n.

„Álomszerű lenne látni az olasz csapatot egy amerikai rendezésű tornán. Négy világbajnoki címükkel rendelkeznek a szükséges referenciákkal, amelyek indokolják a részvételüket”

– így érvelt kezdeményezése mellett az Egyesült Államok különmegbízottja.

Az iráni szövetség szerdán egy közleményben jelezte, hogy készen áll a tornára, és részt kíván venni a vb-n, amit a FIFA elnöke is támogat. Az irániak remélik, hogy a júniusi rajtra „békésebb lesz a helyzet”.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az olasz labdarúgó-válogatott tizenegyesekkel bukott el a bosnyákokkal szemben a márciusi vb-pótselejtező döntőjében, így sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról. Irán márciusban még azt közölte, hogy a közel-keleti konfliktus miatt nem vesz részt a nyári tornán, aminek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Donald Trump erre később úgy reagált, hogy szívesen látják az Egyesült Államokban az iráni csapatot, nemrég azonban már arról beszélt az amerikai elnök, hogy ez nem lenne helyénvaló és potenciálisan veszélyes lenne számukra.

Az iráni válogatott Los Angelesben Új-Zélanddal és Belgiummal, Seattle-ben pedig Egyiptommal játszana a nyári világbajnokságon.