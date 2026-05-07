Orosz olajlétesítményt bombázott az ukrán hadsereg az orosz hátországban

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét Facebook-oldalán, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával.

„Nemrég fontos eredményeket értünk el Cseljabinszkban, ami 1800 kilométer távolságra van, valamint a csaknem 2000 kilométerre lévő Jekatyerinburgban is. Az ukrán nagy hatótávolság következményeit úgyszintén megtapasztalták Novorosszijszkban, Krimszkben, Tuapszében, továbbá a Szamarai területen és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is” – húzta alá az államfő.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna többször is javasolta az orosz vezetésnek: tegyen lépéseket a béke felé.

„Válaszul csak újabb orosz csapásokat kaptunk. Éppen ezért az ukrán nagy hatótávolságú szankciók olyan távoli oroszországi pontok felé irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával, a háborús infrastruktúrával és az agresszió finanszírozásával” – hangsúlyozta. Megjegyezte: Oroszország minden nap dönthetne úgy, hogy leállítja a háborút, és „nem csupán néhány órára azért, hogy megkapja Kijev engedélyét egy moszkvai parádé megtartására, hanem azért, hogy emberéleteket óvjon”.

„Az embereket kell értékelni, nem a parádékat. Békét kell teremteni, nem pedig a világ fővárosaiban kilincselni és rimánkodni egy tűzszünetért május 9-re” – tette hozzá Zelenszkij. Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a légvédelem április folyamán csaknem hatezer orosz drónt és rakétát semlegesített az ország légterében.

A közlemény szerint a légvédelem átlagos hatékonysága áprilisban 88,5 százalékos volt, egyes napokon pedig a célpontok 92-95 százalékát is sikerült megsemmisíteni. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb dróntámadás április 1-jén történt, amikor Oroszország 700 pilóta nélküli légi járművet indított.

Jelentős kombinált, 600-700 drónt és rakétát magában foglaló támadások zajlottak április 3-án, 16-án és 25-én is, míg április 15-én Oroszország egyszerre 21 robotrepülőgépet indított, amelyek közül az ukrán légvédelem 20-at lőtt le.

A tárca szerint továbbra is a ballisztikus rakétatámadások kivédése jelenti a legnagyobb problémát, amelyek ellen a Patriot rendszerek képesek hatékonyan fellépni, ugyanakkor Ukrajnának hiánya van az ezekhez szükséges rakétákból.

Az ENSZ az X-en közzétett jelentésében megállapította, hogy május eleje óta Ukrajnában az orosz támadások következtében legalább 70 civil vesztette életét, és több mint 500-an sebesültek meg.

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy csupán e hét kedden az orosz támadások miatt 28 ember halt meg, és 194-en sebesültek meg.

„Külön aggodalomra ad okot mind a civil áldozatok száma, mind pedig az elmúlt napokban az orosz csapások sújtotta terület nagysága”

– fűzte hozzá Danielle Bell, a misszió vezetője. Az ukrán Északi Erdészeti Hivatal arról adott hírt, hogy a Csernyihiv megyében az orosz határnál az orosz támadások következtében 2400 hektár erdő ég, és jelenleg a tűz teljes felszámolása sem lehetséges a dróncsapások miatt.

„A tűz május 5-én keletkezett olyan erdős területeken, amelyek feltételezhetően robbanásveszélyes tárgyakkal szennyezettek” – közölte a hivatal.