ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.02
usd:
301.49
bux:
135416.98
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Perm városa Oroszországban
Nyitókép: Google Maps

Orosz olajlétesítményt bombázott az ukrán hadsereg az orosz hátországban

Infostart / MTI

Az eseményről Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon számolt be.

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét Facebook-oldalán, kiemelve, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával.

„Nemrég fontos eredményeket értünk el Cseljabinszkban, ami 1800 kilométer távolságra van, valamint a csaknem 2000 kilométerre lévő Jekatyerinburgban is. Az ukrán nagy hatótávolság következményeit úgyszintén megtapasztalták Novorosszijszkban, Krimszkben, Tuapszében, továbbá a Szamarai területen és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is” – húzta alá az államfő.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna többször is javasolta az orosz vezetésnek: tegyen lépéseket a béke felé.

„Válaszul csak újabb orosz csapásokat kaptunk. Éppen ezért az ukrán nagy hatótávolságú szankciók olyan távoli oroszországi pontok felé irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával, a háborús infrastruktúrával és az agresszió finanszírozásával” – hangsúlyozta. Megjegyezte: Oroszország minden nap dönthetne úgy, hogy leállítja a háborút, és „nem csupán néhány órára azért, hogy megkapja Kijev engedélyét egy moszkvai parádé megtartására, hanem azért, hogy emberéleteket óvjon”.

„Az embereket kell értékelni, nem a parádékat. Békét kell teremteni, nem pedig a világ fővárosaiban kilincselni és rimánkodni egy tűzszünetért május 9-re” – tette hozzá Zelenszkij. Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a légvédelem április folyamán csaknem hatezer orosz drónt és rakétát semlegesített az ország légterében.

A közlemény szerint a légvédelem átlagos hatékonysága áprilisban 88,5 százalékos volt, egyes napokon pedig a célpontok 92-95 százalékát is sikerült megsemmisíteni. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb dróntámadás április 1-jén történt, amikor Oroszország 700 pilóta nélküli légi járművet indított.

Jelentős kombinált, 600-700 drónt és rakétát magában foglaló támadások zajlottak április 3-án, 16-án és 25-én is, míg április 15-én Oroszország egyszerre 21 robotrepülőgépet indított, amelyek közül az ukrán légvédelem 20-at lőtt le.

A tárca szerint továbbra is a ballisztikus rakétatámadások kivédése jelenti a legnagyobb problémát, amelyek ellen a Patriot rendszerek képesek hatékonyan fellépni, ugyanakkor Ukrajnának hiánya van az ezekhez szükséges rakétákból.

Az ENSZ az X-en közzétett jelentésében megállapította, hogy május eleje óta Ukrajnában az orosz támadások következtében legalább 70 civil vesztette életét, és több mint 500-an sebesültek meg.

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója (HRMMU) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy csupán e hét kedden az orosz támadások miatt 28 ember halt meg, és 194-en sebesültek meg.

„Külön aggodalomra ad okot mind a civil áldozatok száma, mind pedig az elmúlt napokban az orosz csapások sújtotta terület nagysága”

– fűzte hozzá Danielle Bell, a misszió vezetője. Az ukrán Északi Erdészeti Hivatal arról adott hírt, hogy a Csernyihiv megyében az orosz határnál az orosz támadások következtében 2400 hektár erdő ég, és jelenleg a tűz teljes felszámolása sem lehetséges a dróncsapások miatt.

„A tűz május 5-én keletkezett olyan erdős területeken, amelyek feltételezhetően robbanásveszélyes tárgyakkal szennyezettek” – közölte a hivatal.

Kezdőlap    Külföld    Orosz olajlétesítményt bombázott az ukrán hadsereg az orosz hátországban

ukrajna

orosz

drón

perm

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Három választást tartanak az Egyesült Királyságban – a szakértő szerint nagyon inog a miniszterelnök széke

Három választást tartanak az Egyesült Királyságban – a szakértő szerint nagyon inog a miniszterelnök széke

Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartanak csütörtökön. Gálik Zoltán az InfoRádióban azt mondta, egyes előrejelzések szerint akár 2000 képviselői mandátumot is veszíthet a Munkáspárt, aminek komoly következményei lehetnek Keir Starmerre nézve is. A Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt arról is, milyen esélyei lehetnek az egyre népszerűbb, Nigel Farege vezette Reform UK-nak.
VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatja a csúcsdöntést a forint – mégis mi folyik itt?

Folytatja a csúcsdöntést a forint – mégis mi folyik itt?

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott, míg az euróval szemben is újra rég nem látott erőt mutat a magyar deviza. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó

Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó

A város új környezetvédelmi rendelete jelentős változásokat hoz a köz- és magánterületek zöldfelületeinek kezelésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five hantavirus cases confirmed from cruise ship as WHO says risk to public is 'low'

Five hantavirus cases confirmed from cruise ship as WHO says risk to public is 'low'

Health officials say more may follow due to the virus's six-week incubation period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 14:30
Három választást tartanak az Egyesült Királyságban – a szakértő szerint nagyon inog a miniszterelnök széke
2026. május 7. 13:54
Eltűnt egy 17 éves lány a fővárosban, nagy erőkkel keresik – orvosi segítségre szorulhat
×
×