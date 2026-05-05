Hazaárulásért elítéltek két orosz fizikust Novoszibirszkben

Zvegincevet, az Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának Szergej Hrisztyianovics nevét viselő Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Intézet (ITPM) tudományos munkatársát, a nagysebességű aerogázdinamikai laboratórium alapítóját és tomszki társszerzőjét, Galkint 2023 áprilisában vették őrizetbe. Mindkettőjüket hazaárulással vádolták meg. A Kommerszant szerint a büntetőügy megindításának oka egy külföldi folyóiratban megjelent, a gázdinamikáról szóló cikk lehetett. A bírósági tárgyalás 2024 őszén kezdődött.

Az ítélet jogerőre emelkedéséig a két tudós házi őrizetben marad. A védelem nem kívánt nyilatkozni a bírósági eljárás kimeneteléről

A Kommerszant emlékeztetett rá, hogy 2024 szeptemberében a moszkvai városi bíróság hazaárulásért 15 évi fegyházra ítélte Alekszandr Sipljukot, az ITPM volt igazgatóját, külföldi országok képviselőinek történt adatátadással kapcsolatban. 2024 májusában Szentpéterváron 14 évi szabadságvesztésre ítélték Anatolij Maszlovot, az ITPM volt vezető tudományos munkatársát, akit szintén hazaárulás miatt marasztaltak el.

2022 nyarán államtitkot tartalmazó információk Kínának való kiszolgáltatása miatt őrizetbe vették Dmitrij Kolkert, a Novoszibirszki Állami Egyetem Fizikai Tanszéke Kvantumoptikai Technológiák Laboratóriumának vezetőjét. Kolker az őrizetben meghalt.

Az ITPM tudósai 2023 tavaszán nyílt levélben tiltakoztak kollégáik büntetőeljárás alá vonása ellen, és sürgették, hogy mentsék meg az orosz aerodinamikai tudományt a „közeledő összeomlástól”. A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál 2024-ben megjelent összesítése szerint Oroszországban 2018 óta legkevesebb 12 tudóst vádoltak meg hazaárulással, köztük olyanokat, akik hiperszonikus témákkal foglalkoztak.