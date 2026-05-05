ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.43
usd:
309.93
bux:
135148.99
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
laboratórium, kutatás, kutató,
Nyitókép: Unsplash

Hazaárulásért elítéltek két orosz fizikust Novoszibirszkben

Infostart / MTI

Hazaárulás címén 12 és fél évi fegyházra ítélte Valerij Zvegincev és Vlagyiszlav Galkin fizikusokat, a hiperszonikus repülés kutatóit a novoszibirszki bíróság – közölte a Kommerszant orosz hírportál.

Zvegincevet, az Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Tagozatának Szergej Hrisztyianovics nevét viselő Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Intézet (ITPM) tudományos munkatársát, a nagysebességű aerogázdinamikai laboratórium alapítóját és tomszki társszerzőjét, Galkint 2023 áprilisában vették őrizetbe. Mindkettőjüket hazaárulással vádolták meg. A Kommerszant szerint a büntetőügy megindításának oka egy külföldi folyóiratban megjelent, a gázdinamikáról szóló cikk lehetett. A bírósági tárgyalás 2024 őszén kezdődött.

Az ítélet jogerőre emelkedéséig a két tudós házi őrizetben marad. A védelem nem kívánt nyilatkozni a bírósági eljárás kimeneteléről

A Kommerszant emlékeztetett rá, hogy 2024 szeptemberében a moszkvai városi bíróság hazaárulásért 15 évi fegyházra ítélte Alekszandr Sipljukot, az ITPM volt igazgatóját, külföldi országok képviselőinek történt adatátadással kapcsolatban. 2024 májusában Szentpéterváron 14 évi szabadságvesztésre ítélték Anatolij Maszlovot, az ITPM volt vezető tudományos munkatársát, akit szintén hazaárulás miatt marasztaltak el.

2022 nyarán államtitkot tartalmazó információk Kínának való kiszolgáltatása miatt őrizetbe vették Dmitrij Kolkert, a Novoszibirszki Állami Egyetem Fizikai Tanszéke Kvantumoptikai Technológiák Laboratóriumának vezetőjét. Kolker az őrizetben meghalt.

Az ITPM tudósai 2023 tavaszán nyílt levélben tiltakoztak kollégáik büntetőeljárás alá vonása ellen, és sürgették, hogy mentsék meg az orosz aerodinamikai tudományt a „közeledő összeomlástól”. A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál 2024-ben megjelent összesítése szerint Oroszországban 2018 óta legkevesebb 12 tudóst vádoltak meg hazaárulással, köztük olyanokat, akik hiperszonikus témákkal foglalkoztak.

Kezdőlap    Külföld    Hazaárulásért elítéltek két orosz fizikust Novoszibirszkben

oroszország

ítélet

hazaárulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Karácsony Gergely benyújtotta a kormánynak részletes igénylistáját

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre súlyosabb a helyzet a sztárkosarasoknál: ezt nem bírják már sokáig, tenni kéne valamit

Egyre súlyosabb a helyzet a sztárkosarasoknál: ezt nem bírják már sokáig, tenni kéne valamit

Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary tells a news conference that - despite the US and Iran launching attacks on Monday - the ceasefire "holds".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 13:34
Megbukott a bizalmi szavazáson a román kormány
2026. május 5. 11:00
15 ezer katona, több mint 100 repülőgép – feszültségek közepette indult az amerikai akció
×
×