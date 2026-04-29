Olyan feltételeket kaphat Ukrajna az EU-s gigahitelhez, amit nem tesz zsebre

Az Európai Unió újabb feltételekhez kötheti az Ukrajnának nyújtott, 90 milliárd eurós gigahitelt – írja a Portfolio a Bloomberg nyomán, akik az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkoznak.

A tervek szerint a változtatás az idén esedékes, makroszintű pénzügyi támogatás keretében folyósítandó 8,4 milliárd eurós összeget érintené.

Szerepelne az új követelmények között egy olyan adóügyi módosítás elfogadása, ami vélhetően komoly ellenállást fejt majd ki az ukrán vállalkozói szektorból. A gazdasági lap szerint a pontos részletek egyelőre nem publikusak.