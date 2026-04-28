Dubai, united arab emirates - January 21, 2025 emirates airbus with sky background
Komoly változások az egyik nagy légitársaságnál, örülhetnek az utasok

Újabb lépést tett globális hálózatának helyreállítása felé az Emirates, amely több fontos és forgalmas útvonalon újraindítja a járatait.

Bár a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, május elejétől fokozatosan bővíteni fogja menetrendjét az Emirates. A dubaji központú légitársaság közölte: nemcsak újraindítások lesznek, hanem jelentős kapacitásnövelés is – írja a Magyar Nemzet az Aviation A2Z beszámolója alapján.

Az Emirates május 1. és 15. közötti időszakra érvényes ideiglenes menetrendje szerint 16 útvonalon indítja újra járatait, ezzel a korábban tervezett kapacitás mintegy 77 százalékán pörög a légiforgalom. A bővítés Európától Amerikán át az ázsiai és afrikai régiókig széles körben érinti a hálózatot, ugyanakkor a teljes helyreállás még nem történt meg.

A visszaállított útvonalak közé tartozik

  • Adelaide,
  • Algír,
  • Antananarivo,
  • Bahrein,
  • Bejrút,
  • Bogotá,
  • Brisbane,
  • Houston,
  • Kuvaitváros,
  • Los Angeles,
  • Miami,
  • Maszkat,
  • Orlando,
  • Oszaka Kansai,
  • Phnom Penh
  • és Szentpétervár.

Az Emirates emellett több régióban jelentős járatsűrítést és kapacitásbővítést hajt végre. Több fontos hosszú távú útvonalon nő a kínálat, részben a heti járatszám emelésével, részben pedig nagyobb repülőgépek – például az Airbus A380 – bevetésével. Nő a járatszám az Egyesült Királyságon belül a London Heathrow, Manchester, Newcastle, Dublin úti célpontokra, a tengerentúlra New York, Washington Dulles, Boston, Dallas/Fort Worth, Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Bogotá felé továbbrepüléssel.

Európában több fontos útvonalon vagy több járat, vagy nagyobb gép jelenik meg az alábbiak szerint:

  • Párizsba: heti 17-ről 21 járatra nő
  • Madridba: heti 11-ről 14 járatra bővül, emellett nagyobb gépre váltanak
  • Rómába: heti 10-ről 14 járatra emelkedik
  • Frankfurtba: itt is visszatér a nagyobb gép az eddigi mellé
  • Münchenbe: napi két járatra duplázódik
  • Milánóba: a közvetlen járaton nagyobb repülőgépre vált az Emirates.
  • Barcelonába: heti 3-ról napi járatra nő
  • Bolognába és Velencébe: nő a heti járatszám
  • Bécsbe: jóval nagyobb gépre váltanak.

Az Ázsiai–csendes-óceáni célpontok közül Melbourne, Auckland, Sydney, Tajpej, Tokió Haneda irányába bővítenek ismét, de megnő a kapacitás az indiai szubkontinensre, Mumbaiba, Delhibe, Bangaloréba és Dammamba is. Afrika sem maradhat ki, Mauritiusra, Fokvárosba és Lusaka–Hararére is több járat közlekedik.

A magánnyugdíjpénztárak tagjai nyugdíjba vonuláskor választhatnak: vagy visszalépnek a tisztán állami rendszerbe, vagy maradnak a pénztárban. Visszalépés esetén úgy számítják az állami nyugdíjat, mintha az illető soha nem lett volna magánpénztári tag, ráadásul a reálhozamot is kézhez kapja – ismerteti Farkas András Nyugdíjguru. Ha valaki a pénztárban marad, az állami nyugdíját a magánpénztári tagságra tekintettel csökkentik, és a kieső részt a pénztári járadék hivatott pótolni. A visszalépés általában akkor éri meg, ha az állami nyugdíj meghaladná a pénztári járadék ötszörösét – a döntés előtt érdemes a pénztártól pontos járadékszámítást kérni.

A kamatstop kivezetése a legtöbb adós számára 10 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozna, egy kisebb rétegnél azonban akár 30-40 százalékos ugrás is elképzelhető.

