Komoly változások az egyik nagy légitársaságnál, örülhetnek az utasok

Bár a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, május elejétől fokozatosan bővíteni fogja menetrendjét az Emirates. A dubaji központú légitársaság közölte: nemcsak újraindítások lesznek, hanem jelentős kapacitásnövelés is – írja a Magyar Nemzet az Aviation A2Z beszámolója alapján.

Az Emirates május 1. és 15. közötti időszakra érvényes ideiglenes menetrendje szerint 16 útvonalon indítja újra járatait, ezzel a korábban tervezett kapacitás mintegy 77 százalékán pörög a légiforgalom. A bővítés Európától Amerikán át az ázsiai és afrikai régiókig széles körben érinti a hálózatot, ugyanakkor a teljes helyreállás még nem történt meg.

A visszaállított útvonalak közé tartozik

Adelaide,

Algír,

Antananarivo,

Bahrein,

Bejrút,

Bogotá,

Brisbane,

Houston,

Kuvaitváros,

Los Angeles,

Miami,

Maszkat,

Orlando,

Oszaka Kansai,

Phnom Penh

és Szentpétervár.

Az Emirates emellett több régióban jelentős járatsűrítést és kapacitásbővítést hajt végre. Több fontos hosszú távú útvonalon nő a kínálat, részben a heti járatszám emelésével, részben pedig nagyobb repülőgépek – például az Airbus A380 – bevetésével. Nő a járatszám az Egyesült Királyságon belül a London Heathrow, Manchester, Newcastle, Dublin úti célpontokra, a tengerentúlra New York, Washington Dulles, Boston, Dallas/Fort Worth, Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Bogotá felé továbbrepüléssel.

Európában több fontos útvonalon vagy több járat, vagy nagyobb gép jelenik meg az alábbiak szerint:

Párizsba: heti 17-ről 21 járatra nő

Madridba: heti 11-ről 14 járatra bővül, emellett nagyobb gépre váltanak

Rómába: heti 10-ről 14 járatra emelkedik

Frankfurtba: itt is visszatér a nagyobb gép az eddigi mellé

Münchenbe: napi két járatra duplázódik

Milánóba: a közvetlen járaton nagyobb repülőgépre vált az Emirates.

Barcelonába: heti 3-ról napi járatra nő

Bolognába és Velencébe: nő a heti járatszám

Bécsbe: jóval nagyobb gépre váltanak.

Az Ázsiai–csendes-óceáni célpontok közül Melbourne, Auckland, Sydney, Tajpej, Tokió Haneda irányába bővítenek ismét, de megnő a kapacitás az indiai szubkontinensre, Mumbaiba, Delhibe, Bangaloréba és Dammamba is. Afrika sem maradhat ki, Mauritiusra, Fokvárosba és Lusaka–Hararére is több járat közlekedik.