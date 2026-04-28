Komoly változások az egyik nagy légitársaságnál, örülhetnek az utasok

Bár a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, május elejétől fokozatosan bővíteni fogja menetrendjét az Emirates. A dubaji központú légitársaság közölte: nemcsak újraindítások lesznek, hanem jelentős kapacitásnövelés is – írja a Magyar Nemzet az Aviation A2Z beszámolója alapján.
Az Emirates május 1. és 15. közötti időszakra érvényes ideiglenes menetrendje szerint 16 útvonalon indítja újra járatait, ezzel a korábban tervezett kapacitás mintegy 77 százalékán pörög a légiforgalom. A bővítés Európától Amerikán át az ázsiai és afrikai régiókig széles körben érinti a hálózatot, ugyanakkor a teljes helyreállás még nem történt meg.
A visszaállított útvonalak közé tartozik
- Adelaide,
- Algír,
- Antananarivo,
- Bahrein,
- Bejrút,
- Bogotá,
- Brisbane,
- Houston,
- Kuvaitváros,
- Los Angeles,
- Miami,
- Maszkat,
- Orlando,
- Oszaka Kansai,
- Phnom Penh
- és Szentpétervár.
Az Emirates emellett több régióban jelentős járatsűrítést és kapacitásbővítést hajt végre. Több fontos hosszú távú útvonalon nő a kínálat, részben a heti járatszám emelésével, részben pedig nagyobb repülőgépek – például az Airbus A380 – bevetésével. Nő a járatszám az Egyesült Királyságon belül a London Heathrow, Manchester, Newcastle, Dublin úti célpontokra, a tengerentúlra New York, Washington Dulles, Boston, Dallas/Fort Worth, Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Bogotá felé továbbrepüléssel.
Európában több fontos útvonalon vagy több járat, vagy nagyobb gép jelenik meg az alábbiak szerint:
- Párizsba: heti 17-ről 21 járatra nő
- Madridba: heti 11-ről 14 járatra bővül, emellett nagyobb gépre váltanak
- Rómába: heti 10-ről 14 járatra emelkedik
- Frankfurtba: itt is visszatér a nagyobb gép az eddigi mellé
- Münchenbe: napi két járatra duplázódik
- Milánóba: a közvetlen járaton nagyobb repülőgépre vált az Emirates.
- Barcelonába: heti 3-ról napi járatra nő
- Bolognába és Velencébe: nő a heti járatszám
- Bécsbe: jóval nagyobb gépre váltanak.
Az Ázsiai–csendes-óceáni célpontok közül Melbourne, Auckland, Sydney, Tajpej, Tokió Haneda irányába bővítenek ismét, de megnő a kapacitás az indiai szubkontinensre, Mumbaiba, Delhibe, Bangaloréba és Dammamba is. Afrika sem maradhat ki, Mauritiusra, Fokvárosba és Lusaka–Hararére is több járat közlekedik.