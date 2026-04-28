Dráma az orosz fővárosban: nyolcan vesztették életüket, sok a sérült

Az orosz katasztrófaelhárítás szerint a tűz egy többemeletes befejezetlen lakóházban ütött ki az Aeroport (Repülőtér) városnegyedben, és átterjedt az első és a második emeletre is. Összesen 1400 négyzetméternyi terület égett, mire a lángokat sikerült megfékezni.

A tűzoltók emelőszerkezetekkel jutottak el a felső szintekre, mialatt a kollégáik a füst borította épületben dolgoztak.

Az ügyészség közölte, hogy bűnügyi eljárást indítottak az építkezési szabályok esetleges megsértése miatt, a nyomozók a tűz okát keresik.

A katasztrófaelhárítás szerint az égő épületben több mint 200-an tartózkodhattak, minden erőfeszítést a bent rekedtek mentésére összpontosítottak.

A legfrissebb adatok értelmében 31 embert sikerült kimenteni – közölte a rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtóosztálya. A mentésben több mint 200 személy és 65 műszaki egység vett részt.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a MAX üzenetküldő alkalmazásban közölte: a katasztrófa áldozatainak minden szükséges segítséget megadnak.