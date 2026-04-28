Nyitókép: Blake Little/Getty Images

Dráma az orosz fővárosban: nyolcan vesztették életüket, sok a sérült

Infostart / MTI

Tűz ütött ki Moszkva északi részén egy épülő magánházban, a szerencsétlenségben 8-an életüket vesztették, másik 13 ember megsérült, mielőtt a tűzoltók megfékezték volna a lángokat - közölték a hatóságok.

Az orosz katasztrófaelhárítás szerint a tűz egy többemeletes befejezetlen lakóházban ütött ki az Aeroport (Repülőtér) városnegyedben, és átterjedt az első és a második emeletre is. Összesen 1400 négyzetméternyi terület égett, mire a lángokat sikerült megfékezni.

A tűzoltók emelőszerkezetekkel jutottak el a felső szintekre, mialatt a kollégáik a füst borította épületben dolgoztak.

Az ügyészség közölte, hogy bűnügyi eljárást indítottak az építkezési szabályok esetleges megsértése miatt, a nyomozók a tűz okát keresik.

A katasztrófaelhárítás szerint az égő épületben több mint 200-an tartózkodhattak, minden erőfeszítést a bent rekedtek mentésére összpontosítottak.

A legfrissebb adatok értelmében 31 embert sikerült kimenteni – közölte a rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtóosztálya. A mentésben több mint 200 személy és 65 műszaki egység vett részt.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a MAX üzenetküldő alkalmazásban közölte: a katasztrófa áldozatainak minden szükséges segítséget megadnak.

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett
Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Kétségbeesetten kongatják a vészharangot: több millió gyereket fenyeget éhhalál, de ez látszólag senkit sem érdekel

Kritikus méreteket öltött az éhezés és az erőszak a szudáni Darfúr régióban a polgárháború miatt - figyelmeztetett keddi nyilatkozatában az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szudáni képviselője. ENSZ-szervezetek közben amiatt is riadót fújtak, hogy a szomszédos Dél-Szudánban több mint hétmillió emberre - azaz a lakosság csaknem kétharmadára - várhat súlyos élelmezési bizonytalanság idén júliusig.

Hajszálon múlt a tragédia: autó csapódott egy budapesti kávézó épületébe

Egy kávézónak otthont adó épület falába csapódott egy személyautó a budapesti Corvin köz közelében.

Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

2026. április 28. 19:13
Szigorítás a németeknél – jöhet a részleges betegszabadság intézménye?
2026. április 28. 19:02
Fordulat kokainügyben Kolumbiában
