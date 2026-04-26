2026. április 26. vasárnap Ervin
A Wagner csoport zászlaja alatt hajózó orosz őrnaszád a Narva folyón.
Nyitókép: Észt Külügyminisztérium

Baljós árnyak a Baltikum felett, Oroszország nagyon készülődik

Infostart

Oroszország hibrid hadviselést indíthat a balti államok ellen drónok alkalmazásával és belső destabilizációs csoportok aktiválásával – jelentette ki Szerhij Krivonosz ukrán tartalékos vezérőrnagy. A katonai szakértő figyelmeztetése szerint a Kreml jelentős mennyiségű nagy hatótávolságú drónt halmoz fel, amelyeket zsarolásra és politikai nyomásgyakorlásra használhat fel a jövőben.

A térség biztonsági helyzetével kapcsolatban az elmúlt napokban több figyelmeztető és elemző nyilatkozat látott napvilágot - írja az index.hu.

Krivonosz szerint az orosz hálózatok képesek lehetnek a balti országok belső rendjének gyors megbénítására. A vezérőrnagy úgy véli, a NATO 5. cikkébe vetett bizalom mellett a gyors hibrid támadásokra való felkészültség is alapvető érdeke a térség államainak.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök április 24-i kijelentése szerint Oroszország akár néhány hónapon belül megtámadhat egy NATO-tagállamot. A kormányfő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen konfliktus esetén az Egyesült Államok maradéktalanul teljesítené-e szövetségesi kötelezettségeit.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban azzal fenyegette meg a balti államokat, hogy válaszlépésekre számíthatnak, amennyiben légterüket Ukrajna rendelkezésére bocsátják az Oroszország elleni műveletekhez.

Ants Kiviselg ezredes, az észt katonai hírszerzés vezetője közölte, hogy jelenleg nem rendelkeznek konkrét adatokkal egy új orosz front előkészítéséről a balti térségben. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Kreml döntéshozatali mechanizmusa továbbra is nehezen kiszámítható.

A biztonságpolitikai elemzők szerint a közvetlen katonai invázió mellett a dezinformáció, a kiberhadviselés és a technológiai eszközökkel végrehajtott szabotázsakciók jelentik a legnagyobb kihívást a balti régió védelmi képességei számára.

Már a határunkon a rémséges vadászkullancs

Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
Magyar Péter május 5-én Olaszországba utazik, hogy részt vegyen a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon (Riviera International Film Festival). Az esemény programjában szerepel a „Tavaszi szél" című dokumentumfilm bemutatója is, amely az elmúlt hetekben jelentős nézettségi sikereket ért el.
 

Magyar Péter: tízmilliárdos értékben menekítik ki a vagyont, utalásokat zárolt a NAV

A Mi Hazánk elnöke is üzent, odaszólt Orbán Viktornak

Újabb közismert fideszes politikus lép vissza

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Ukrán dróncsapás ért egy műtrágyagyárat vasárnap az oroszországi Vologdai területen. Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szombaton Phenjanba érkezett. Hetvenegy ukrán drónt semmisített meg azt orosz légvédelem a megszállt krími Szevasztopol körzetében

Ismét felveszi a kesztyűt Győr az akkumulátorgyárak szennyezésével: ezzel fordulnak az Országgyűléshez

Javasolják az akkumulátoripari és oldószerintenzív technológiák kibocsátási paramétereinek pontosítását.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

