Baljós árnyak a Baltikum felett, Oroszország nagyon készülődik

A térség biztonsági helyzetével kapcsolatban az elmúlt napokban több figyelmeztető és elemző nyilatkozat látott napvilágot - írja az index.hu.

Krivonosz szerint az orosz hálózatok képesek lehetnek a balti országok belső rendjének gyors megbénítására. A vezérőrnagy úgy véli, a NATO 5. cikkébe vetett bizalom mellett a gyors hibrid támadásokra való felkészültség is alapvető érdeke a térség államainak.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök április 24-i kijelentése szerint Oroszország akár néhány hónapon belül megtámadhat egy NATO-tagállamot. A kormányfő kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen konfliktus esetén az Egyesült Államok maradéktalanul teljesítené-e szövetségesi kötelezettségeit.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban azzal fenyegette meg a balti államokat, hogy válaszlépésekre számíthatnak, amennyiben légterüket Ukrajna rendelkezésére bocsátják az Oroszország elleni műveletekhez.

Ants Kiviselg ezredes, az észt katonai hírszerzés vezetője közölte, hogy jelenleg nem rendelkeznek konkrét adatokkal egy új orosz front előkészítéséről a balti térségben. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Kreml döntéshozatali mechanizmusa továbbra is nehezen kiszámítható.

A biztonságpolitikai elemzők szerint a közvetlen katonai invázió mellett a dezinformáció, a kiberhadviselés és a technológiai eszközökkel végrehajtott szabotázsakciók jelentik a legnagyobb kihívást a balti régió védelmi képességei számára.