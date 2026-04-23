ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.12
usd:
313.06
bux:
135502.1
2026. április 23. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Harry sussexi herceg a súlyosan beteg gyerekeket segítõ WellChild jótékonysági szervezet éves díjátadó rendezvényére érkezik Londonban 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Titokban érkezett a különleges vendég Kijevbe, mégis készült videó

Infostart / MTI

Harry sussexi herceg csütörtök reggel előre be nem jelentett látogatásra Kijevbe érkezett, ahol részt vesz egy biztonságpolitikai fórumon – számolt be az ITV brit tévécsatorna.

A brit trónörökös öccsének látogatását biztonsági okokból tartották titokban.

Harry herceg kora reggel vonattal érkezett az ukrán főváros főpályaudvarára Lengyelországból. Az érkezéséről készült videót az ukrán vasúttársaság a közösségi médiában hozta nyilvánosságra.

„Jó újra Ukrajnában lenni” – mondta Harry herceg a pályaudvaron őt fogadóknak.

A herceg korábban többször is járt Ukrajnában, hogy kifejezze támogatását a 2022 óta az orosz agresszió ellen harcoló ukránoknak.

Az ITV News tudósítása szerint kétnaposra tervezett

látogatás célja, hogy miközben a világ figyelme az iráni konfliktusra irányul, ne veszítse szem elől Ukrajnát sem, ahol négy éve folyik a háború.

Szeretné emlékeztetni honfitársait és az egész világot arra, mivel kell Ukrajnának szembenéznie, és szeretné támogatni azokat az embereket és partnereket, akik nap mint nap, minden órában hihetetlenül nehéz körülmények között végeznek rendkívüli munkát – közölte a hírcsatorna.

A herceg szerint Ukrajna „bátran és sikeresen védi Európa keleti szárnyát”, és hozzátette: fontos, hogy ne veszítsük szem elől ennek jelentőségét.

Harry herceg ukrajnai tartózkodása alatt részt vesz a csütörtökön és pénteken megrendezett kijevi biztonságpolitikai fórumon, ahol fel is szólal. Az ukránoknak szóló üzenete az – mondta –, hogy „a világ látja és tiszteli Önöket”.

Kezdőlap    Külföld    Titokban érkezett a különleges vendég Kijevbe, mégis készült videó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×