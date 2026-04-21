ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.49
usd:
308.29
bux:
136466.14
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Pakisztáni rendõr egy ellenörzõpontnál az amerikai-iráni béketárgyalások helyszínének kijelölt Serena szálloda közelében Iszlámábádban 2026. április 21-én, a felek közötti kéthetes tûzszünet idején. Donald Trump amerikai elnök két nappal ezelõtti bejelentése szerint az amerikai küldöttség a napokban ismét Pakisztánba utazik, hogy az iráni delegációval tárgyaljon. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/AP/Andzsum Navíd

Irán nem tárgyal a békéről, mert megadásra akarják kényszeríteni

Infostart / MTI

Irán egyelőre nem küldött képviselőket az Egyesült Államokkal folytatandó iszlámábádi tárgyalásokra – jelezte kedden az iráni állami média.

Az állami rádió keddi jelentése szerint a második tárgyalási fordulóra készülő iráni szakértők és a fő delegáció nem utazott el a pakisztáni fővárosba.

Mohammed Bákir Kalibaf, Irán főtárgyalója és parlamenti elnöke kedden azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megadásra akarják kényszeríteni Iránt. Irán ennek az ellenkezőjére készül, nem fog fenyegetések árnyékában tárgyalni, hanem „új lapokat fog felmutatni a csatatéren”– írta a parlamenti elnök az X-en közzétett bejegyzésében.

A tárgyalások legfőbb kérdése továbbra is a Hormuzi-szoros amerikai blokádja. Donald Trump amerikai elnök a tárgyalásokat megelőző napokban ellentmondásos jelzéseket küldött az iráni konfliktus jövőjével kapcsolatban, és kijelentette, hogy nem siet a konfliktus lezárásával, és a megállapodás megkötéséig fenntartja a blokádot. A közvetítő Pakisztán szerint azonban Teherán a blokád feloldásához köti a tárgyalásokon való részvételét.

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti kéthetes tűzszünet szerdán jár le. Trump a JD Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció iszlámábádi útját nem kötötte az iráni képviselet részvételéhez, de a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva hétfőn azt mondta: kevés esélyt lát arra, hogy megállapodás nélkül meghosszabbítanák a tűzszünetet.

Kezdőlap    Külföld    Irán nem tárgyal a békéről, mert megadásra akarják kényszeríteni

irán

háború

béketárgyalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP). Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Elképesztő híráramlást láthatunk a választás utáni időszakban, tegnap például megismerhettük a leendő kormány hét miniszterének nevét. Közben egyre több állami intézmény tesz lépéseket régóta húzódó, kritikus ügyekben. Ma kiderült, hogy az ügyészség átvette a jegybanki vagyont vizsgáló nyomozást a rendőrségtől – elmondásuk szerint így gyorsítanák a folyamatot. Mindeközben az államkincstár Karácsony Gergely főpolgármester kérésének megfelelően júniusig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, az Európai Unió Bírósága pedig elkaszálta a gyermekvédelminek mondott törvényt. Cikkünk folyamatosan frissül a keddi közéleti hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

The US president does not provide further details on the alleged breaches ahead of the ceasefire deal with Iran expiring on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 14:20
Hajtóvadászat egy újabb üveg bébiétel után patkányméreg gyanúja miatt
2026. április 21. 13:32
A lakosságot kérdezik, hol legyen még olimpia
×
×