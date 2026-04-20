Karib-tengeri életkép kék vízzel, pálmafákkal, hajókkal, homokos tengerparttal.
Drogcsempész hajón ütött rajta az amerikai haditengerészet – sokakat aggaszt az akció törvényessége

Az amerikai tengeri erők parancsnoksága szerint a hajó egy ismert kábítószercsempész-útvonalon haladt, az összecsapásban hárman meghaltak.

Kábítószercsempészek hajójára csapott le az amerikai hadsereg a Karib-tenger térségében, a támadásban három ember meghalt – közölte vasárnap az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

Az Egyesült Államok latin-amerikai és karibi katonai műveleteiért felelős SOUTHCOM az X közösségi platformon egy videót is közzétett a légitámadásról, amelyen egy nyílt vízen haladó kis hajó felrobbanása látható. A parancsnokság szerint a hajó a Karib-tenger térségének „ismert drogcsempész-útvonalain” haladt, és kábítószerkereskedelemre használták.

A Trump-kormány által szeptemberben indított hadművelet – amelynek keretében a latin-amerikai vizeken haladó állítólagos kábítószercsempész hajókat robbantanak fel – eddig legkevesebb 181 ember életét követelte.

Bár a csapásokról az Egyesült Államok fegyveres erői a közösségi médiában rendszeresen tesznek közzé videofelvételeket, nem árulnak el részleteket arról, hogy a csempészettel gyanúsított hajók milyen típusúak és mennyi kábítószert szállítottak, és az áldozatok kilétéről sem tesznek említést.

A hadsereg szeptember óta több műveletet hajtott végre a térségben, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. Jogi szakértők és demokrata párti képviselők vitatják a csapások törvényességét, Washington szerint azonban a műveletek szükségesek annak érdekében, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószercsempészetet. A támadásokat az ENSZ is bírálta.

egyesült államok

hajó

haditengerészet

karib-tenger

közép-amerika

drogcsempészet

Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik, az európai indexek csökkenéssel indítják a hetet, és mínuszban állnak az amerikai határidős indexek is.

Meglepően kedvező áron hirdetik az egyik balatoni település, Balatonszárszó egykori ifjúsági táborát.

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, "our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engineroom". The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 09:19
Rettegett erejű robbanófejjel felszerelt rakétákat tesztelt Észak-Korea
2026. április 20. 08:57
Megszállt egy iráni érdekeltségű teherhajót az amerikai haditengerészet, Irán nem örül
