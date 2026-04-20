Drogcsempész hajón ütött rajta az amerikai haditengerészet – sokakat aggaszt az akció törvényessége

Kábítószercsempészek hajójára csapott le az amerikai hadsereg a Karib-tenger térségében, a támadásban három ember meghalt – közölte vasárnap az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

Az Egyesült Államok latin-amerikai és karibi katonai műveleteiért felelős SOUTHCOM az X közösségi platformon egy videót is közzétett a légitámadásról, amelyen egy nyílt vízen haladó kis hajó felrobbanása látható. A parancsnokság szerint a hajó a Karib-tenger térségének „ismert drogcsempész-útvonalain” haladt, és kábítószerkereskedelemre használták.

A Trump-kormány által szeptemberben indított hadművelet – amelynek keretében a latin-amerikai vizeken haladó állítólagos kábítószercsempész hajókat robbantanak fel – eddig legkevesebb 181 ember életét követelte.

Bár a csapásokról az Egyesült Államok fegyveres erői a közösségi médiában rendszeresen tesznek közzé videofelvételeket, nem árulnak el részleteket arról, hogy a csempészettel gyanúsított hajók milyen típusúak és mennyi kábítószert szállítottak, és az áldozatok kilétéről sem tesznek említést.

A hadsereg szeptember óta több műveletet hajtott végre a térségben, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. Jogi szakértők és demokrata párti képviselők vitatják a csapások törvényességét, Washington szerint azonban a műveletek szükségesek annak érdekében, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószercsempészetet. A támadásokat az ENSZ is bírálta.