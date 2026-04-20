Botrány a szállodába költöztetett menekültek miatt egy holland kisvárosban

A városvezetés terveit ismertetve a Dutchnews hírportál azt írta, hogy a büntetés április 22-én lépne életbe, és legfeljebb 11,4 millió euróig halmozódhat.

A valamivel több mint 33 ezer főt számlaló településen a COA 2024 márciusa óta 276 menedékkérőt helyezett el egy szállodában. A helyi hatóságok tavaly 18 hónapos hosszabbítást engedélyeztek azzal a feltétellel, hogy a központ használata tovább már nem hosszabbítható.

Az engedély március 20-án lejárt, de a COA szerint jelenleg nincs más elhelyezési lehetőség az ott tartózkodók számára.

Tom Horn polgármester a hangsúlyozta, hogy az önkormányzat tisztában van a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomással, ugyanakkor ragaszkodnia kell a megállapodások betartásához. Mint mondta, a helyi lakosok és vállalkozások joggal várják el, hogy az önkormányzat érvényt szerezzen a korábbi egyezségeknek.

A térség vállalkozói azt szeretnék, ha a szálloda a nyári turisztikai szezon előtt visszatérne eredeti funkciójához.

A helyi vendéglátóipari szövetség képviselője szerint nem a menedékkérők jelentik a problémát, hanem az, hogy a szálloda kiesése csökkenti a turisták számát, ami bevételkiesést okoz.

Epe az elmúlt hetekben már a harmadik önkormányzat, amely hivatalos lépéseket tett a COA ellen; korábban Westerwolde és Hardenberg vezetése is hasonló intézkedéseket jelentett be.

A COA eddig mintegy 6,5 millió euró bírságot fizetett ki, ebből 5 millió eurót a múlt hónapban Westerwolde önkormányzatának. A szervezet szerint a büntetések nem jelentenek megoldást, mivel az érintetteket nem lehet az utcára tenni.

A holland bevándorlási miniszter nemrégiben újabb ideiglenes férőhelyek biztosítására kérte az önkormányzatokat; több település felajánlásai ellenére továbbra is több ezer férőhely hiányzik az országban.