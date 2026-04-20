Holland zászló
Nyitókép: P A Thompson, Getty Images

Botrány a szállodába költöztetett menekültek miatt egy holland kisvárosban

Infostart / MTI

Napi 63 ezer eurós bírság kiszabását tervezi a kelet-hollandiai Epe önkormányzata a holland menekültügyi befogadó szervezetre (COA), amennyiben az nem zárja be az egyik helyi szállodában működő ideiglenes menedékkérő-központot.

A városvezetés terveit ismertetve a Dutchnews hírportál azt írta, hogy a büntetés április 22-én lépne életbe, és legfeljebb 11,4 millió euróig halmozódhat.

A valamivel több mint 33 ezer főt számlaló településen a COA 2024 márciusa óta 276 menedékkérőt helyezett el egy szállodában. A helyi hatóságok tavaly 18 hónapos hosszabbítást engedélyeztek azzal a feltétellel, hogy a központ használata tovább már nem hosszabbítható.

Az engedély március 20-án lejárt, de a COA szerint jelenleg nincs más elhelyezési lehetőség az ott tartózkodók számára.

Tom Horn polgármester a hangsúlyozta, hogy az önkormányzat tisztában van a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomással, ugyanakkor ragaszkodnia kell a megállapodások betartásához. Mint mondta, a helyi lakosok és vállalkozások joggal várják el, hogy az önkormányzat érvényt szerezzen a korábbi egyezségeknek.

A térség vállalkozói azt szeretnék, ha a szálloda a nyári turisztikai szezon előtt visszatérne eredeti funkciójához.

A helyi vendéglátóipari szövetség képviselője szerint nem a menedékkérők jelentik a problémát, hanem az, hogy a szálloda kiesése csökkenti a turisták számát, ami bevételkiesést okoz.

Epe az elmúlt hetekben már a harmadik önkormányzat, amely hivatalos lépéseket tett a COA ellen; korábban Westerwolde és Hardenberg vezetése is hasonló intézkedéseket jelentett be.

A COA eddig mintegy 6,5 millió euró bírságot fizetett ki, ebből 5 millió eurót a múlt hónapban Westerwolde önkormányzatának. A szervezet szerint a büntetések nem jelentenek megoldást, mivel az érintetteket nem lehet az utcára tenni.

A holland bevándorlási miniszter nemrégiben újabb ideiglenes férőhelyek biztosítására kérte az önkormányzatokat; több település felajánlásai ellenére továbbra is több ezer férőhely hiányzik az országban.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.

Iran says it will retaliate for US seizure of cargo ship as Tehran yet to confirm peace talks in Pakistan

Iran says it will retaliate for US seizure of cargo ship as Tehran yet to confirm peace talks in Pakistan

The White House says US Vice-President JD Vance will lead another delegation but Tehran has not yet confirmed its attendance.

2026. április 20. 06:38
Humanoid robot nyerte a félmaratont
2026. április 20. 06:00
Kapott egy újabb lökést az atomerőművek „újraélesztésének” ügye Németországban
