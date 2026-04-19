ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Donald Trump hétfő helyett már keddről beszél, miközben Irán besértődött

Donald Trump amerikai elnök szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját Irán képviselőivel Pakisztán fővárosában. Korábbi kijelentéseit kiegészítve az elnök a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozott.

Megismételte, hogy amennyiben nincs megállapodás, és Irán nem ír alá egyezséget, akkor utasítást ad az iráni erőművek és hidak lerombolására. Elmondta, hogy az amerikai tárgyalóküldöttséget Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata vezeti.

"Arra készülünk, hogy keményebb csapást mérjünk rájuk, mint amit bármely ország elszenvedett bármikor korábban, mert nem lehet hagyni, hogy atomfegyverhez jussanak" - fogalmazott az elnök azt érzékeltetve, hogy mi történhet, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások.

Donald Trump az iráni vezetők részéről érkező ellentmondásos nyilatkozatokkal kapcsolatban az Iránon belüli hatalmi harcra utalt a "mérsékeltek" és az "őrültek" között.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a reggeli órákban közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai tárgyalók hétfőn Iszlámábádban lesznek, és hangsúlyozta, hogy Washington "nagyon tisztességes és ésszerű" megállapodási javaslatot tett Iránnak. Reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ABC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy minden lehetőség az asztalon van Iránnal kapcsolatban.

Elismerte, hogy a támadások kiterjesztésével az iráni erőművek és hidak ellen egy fokkal feljebb lépnének az "eszkalációs létrán", de hozzátette, hogy a szóban forgó infrastruktúra ugyan szolgál polgári célokat, de egyben szolgálja a hadsereg érdekeit is, ami "a háború törvényei" szerint legitim célponttá teszi ezeket.

Az ENSZ-diplomata az NBC televíziónak adott másik interjúban azt hangoztatta, hogy Iránnak és a hozzá kötődő szervezeteknek régóta gyakorlatuk, hogy tudatosan kórházakba, iskolába és lakónegyedekbe rejtik a katonai infrastruktúra elemeit.

Az index.hu viszont arról ír, hogy Irán elutasította, hogy második fordulós béketárgyalásokat tartson az Egyesült Államokkal.

Az iráni hírügynökség beszámoló szerint Teherán távolmaradásának okai között nevezték meg „Washington túlzó követeléseit„, „irreális elvárásait”, „álláspontjának folyamatos változtatását”, „ismétlődő ellentmondásait”, valamint a „fennálló tengeri blokádot”.

A hír azt követően érkezett, hogy Donald Trump bejelentette, hogy újabb tárgyalási fordulóra kerül majd sor Pakisztánban. A tervek szerint a béketárgyalás második fordulóján a delegáció tagjaként az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance ismét részt vesz.

Orbán Zoltán: egyszerű módszerekkel segíthető a fecskeállomány visszaerősödése

Orbán Zoltán: egyszerű módszerekkel segíthető a fecskeállomány visszaerősödése
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart

Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart

Az Egyesült Államok és Irán között újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor Iszlámábádban, még a tűzszünet kedd éjjeli lejárta előtt. Az amerikai delegációt ezúttal JD Vance alelnök vezeti, ugyanakkor még sok a bizonytalanság - jelentette az Axios.

Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre

Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre

Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

A White House official has told the BBC the US delegation will be led by JD Vance - Iran has not confirmed it will take part.

