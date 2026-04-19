Hétfőn folytatják

Az elnök a Truth Social felületén megjelent bejegyzésben azt írta, hogy Washington egy "nagyon tisztességes és észszerű" megállapodási javaslatot tett Iránnak, és reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről.

"Ha nem fogadják el, akkor az Egyesült Államok minden egyes erőművet és hidat lerombol" - fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök egyben helytelennek nevezte, hogy iráni részről szombaton rálőttek több teherszállító hajóra a Hormuzi-szorosban. A hajózási útvonal Irán által bejelentett ismételt lezárását "furcsának" nevezte, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok a hétfőn életbe lépett blokáddal már megtette azt.

Donald Trump azt írta, hogy Irán a kikötőit érő blokáddal naponta 500 millió dollárt veszít, és Hormuzi-szoros lezárásával csak "segíti" az amerikai célok elérését.

Megjegyezte, hogy számos tankhajó tart az amerikai kőolajkikötők felé, hogy onnan vásárolják meg a kőolajat a Közel-Kelet helyett.

Donald Trump szintén vasárnap washingtoni idő szerint reggel az ABC televíziónak adott egy rövid nyilatkozatot, amiben azt hangoztatta, hogy Iránnal lesz megállapodás, a kérdés annyi, hogy ezt "szép szóval vagy erővel" érik-e el.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti békemegállapodás megkötése érdekében életbe lépett 10 napos tűzszünet kedden éjfélkor jár le.

Az Egyesült Államok hétfőn hirdetett meg teljes blokádot Irán kikötőire, ennek értelmében egyetlen onnan kifutott hajót sem engednek áthaladni a Hormuzi-szoroson. Szombati közlés szerint 5 nap alatt 23 teherhajót fordítottak vissza az amerikai haditengerészet egységei az iráni partok felé.