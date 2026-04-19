ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Hétfőn folytatják

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok küldöttsége hétfőn ismét Pakisztánban lesz, hogy személyesen tárgyaljon Irán képviselőivel - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap internetes közösségi oldalán.

Az elnök a Truth Social felületén megjelent bejegyzésben azt írta, hogy Washington egy "nagyon tisztességes és észszerű" megállapodási javaslatot tett Iránnak, és reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről.

"Ha nem fogadják el, akkor az Egyesült Államok minden egyes erőművet és hidat lerombol" - fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök egyben helytelennek nevezte, hogy iráni részről szombaton rálőttek több teherszállító hajóra a Hormuzi-szorosban. A hajózási útvonal Irán által bejelentett ismételt lezárását "furcsának" nevezte, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok a hétfőn életbe lépett blokáddal már megtette azt.

Donald Trump azt írta, hogy Irán a kikötőit érő blokáddal naponta 500 millió dollárt veszít, és Hormuzi-szoros lezárásával csak "segíti" az amerikai célok elérését.

Megjegyezte, hogy számos tankhajó tart az amerikai kőolajkikötők felé, hogy onnan vásárolják meg a kőolajat a Közel-Kelet helyett.

Donald Trump szintén vasárnap washingtoni idő szerint reggel az ABC televíziónak adott egy rövid nyilatkozatot, amiben azt hangoztatta, hogy Iránnal lesz megállapodás, a kérdés annyi, hogy ezt "szép szóval vagy erővel" érik-e el.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti békemegállapodás megkötése érdekében életbe lépett 10 napos tűzszünet kedden éjfélkor jár le.

Az Egyesült Államok hétfőn hirdetett meg teljes blokádot Irán kikötőire, ennek értelmében egyetlen onnan kifutott hajót sem engednek áthaladni a Hormuzi-szoroson. Szombati közlés szerint 5 nap alatt 23 teherhajót fordítottak vissza az amerikai haditengerészet egységei az iráni partok felé.

Kezdőlap    Külföld    Hétfőn folytatják

tárgyalás

irán

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

Ausztrália és Japán hivatalosan is aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) építi meg az ausztrál haditengerészet új, általános rendeltetésű fregattjainak első három egységét - jelentette a Nikkei.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?

Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?

A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a social media post, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal is not reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 19. 18:48
Tragikus lövöldözés egy amerikai egyetemen
2026. április 19. 18:36
Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot
×
×