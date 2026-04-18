2026. április 18. szombat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án.
Nyitókép: Szergej Gric, MTI/MTVA

Túszejtés, lövöldözés Kijevben, halottak

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van.

Lőfegyveres támadás és túszejtés történt egy kijevi szupermarketnél szombaton, legalább öten meghaltak – közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter, hozzátéve, hogy a támadó férfit rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

A férfi az utcán kezdett el lőni az emberekre, majd túszokat ejtett egy közeli szupermarketben. A tájékoztatás szerint a rendőrség különleges alakulatai megrohamozták az áruházat, miután a túsztárgyaló nem tudott kapcsolatot teremteni a támadóval. A férfi a rendőrökre is rálőtt az akció során.

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a támadásnak legalább öt halálos áldozata van és további tíz ember megsebesült.

Már 141 – Újabb parlamenti hely a Tisza Pártnak

Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kvíz: Tisztában vagy a tűzvédelem alapjaival? Kevesen tudják a jó választ mind a 10 kérdésre!

Ships report attacks after Iran closes Strait of Hormuz, as Trump says US 'won't be blackmailed'

