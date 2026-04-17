Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

A Magyar Honvédség Falcon típusú repülőgépével Lille-be utazott Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, hogy francia hivatali partnere, Fabien Mandon vezérezredes meghívására részt vegyen az Orion 2026 nemzetközi gyakorlat kiemelt látogatói napján – írja a honvedelem.hu.

Az Orion 2026 a francia fegyveres erők által vezetett, nagyszabású, összhaderőnemi gyakorlat, amelynek célja a magas intenzitású, közel azonos képességű ellenféllel szembeni hadviselésre való felkészülés.

Ez a francia fegyveres erők legnagyobb gyakorlata a hidegháború vége óta.

A gyakorlat a modern hadviselés teljes spektrumát lefedi: a szárazföldi, légi és tengeri műveletek mellett kiterjed a kibertérre, az elektromágneses hadviselésre, valamint az űrkomponensre is.

„Fontos látni, hogy a szövetségesek miként integrálják a hagyományos és új hadviselési elemeket, mert a közvetlen tapasztalatok segíthetik a hazai fejlesztések tudatos és célirányos alakítását” – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki hozzátette: a magyar–francia katonai együttműködés az elmúlt időszakban elsősorban többnemzeti, NATO- és európai uniós keretek között épült, különös tekintettel a közös gyakorlatokra és az interoperabilitás fejlesztésére.

A januártól áprilisig tartó gyakorlaton Franciaország és további 24 nemzet, NATO-tagállamok és velük szövetséges országok, mintegy 12 ezer katonája vesz részt, így fontos platformot biztosít a résztvevők közötti együttműködés erősítésére, és segíti a NATO kollektív védelmi feladatainak hatékonyabb végrehajtását.

Az Orion 2026 áprilisi szakaszábantöbb ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt NATO-parancsnokság alatt .

A kiemelt látogatói napon a meghívott katonai vezetők közvetlenül is megismerték a gyakorlat során alkalmazott műveleti eljárásokat, valamint betekintést nyertek a többnemzeti hadműveletekbe. Böröndi Gábor vezérezredes a nap folyamán informális egyeztetéseket folytatott francia vendéglátójával, Fabien Mandon vezérezredessel, luxembourgi kollégájával, Steve Thull vezérezredessel, valamint Ingo Gerhartz vezérezredessel, a brunssumi NATO-parancsnokkal.