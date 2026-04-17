2026. április 17. péntek Rudolf
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Franciaországba utazik a Honvéd Vezérkar főnöke.
Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

Az Orion 2026 nevű gyakorlat áprilisi szakaszában NATO-parancsnokság alatt több ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön utazott el Lille-be, ahol informális egyeztetéseket folytat vezérezredesekkel, NATO-parancsnokokkal.

A Magyar Honvédség Falcon típusú repülőgépével Lille-be utazott Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, hogy francia hivatali partnere, Fabien Mandon vezérezredes meghívására részt vegyen az Orion 2026 nemzetközi gyakorlat kiemelt látogatói napján – írja a honvedelem.hu.

Az Orion 2026 a francia fegyveres erők által vezetett, nagyszabású, összhaderőnemi gyakorlat, amelynek célja a magas intenzitású, közel azonos képességű ellenféllel szembeni hadviselésre való felkészülés.

Ez a francia fegyveres erők legnagyobb gyakorlata a hidegháború vége óta.

A gyakorlat a modern hadviselés teljes spektrumát lefedi: a szárazföldi, légi és tengeri műveletek mellett kiterjed a kibertérre, az elektromágneses hadviselésre, valamint az űrkomponensre is.

„Fontos látni, hogy a szövetségesek miként integrálják a hagyományos és új hadviselési elemeket, mert a közvetlen tapasztalatok segíthetik a hazai fejlesztések tudatos és célirányos alakítását” – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki hozzátette: a magyar–francia katonai együttműködés az elmúlt időszakban elsősorban többnemzeti, NATO- és európai uniós keretek között épült, különös tekintettel a közös gyakorlatokra és az interoperabilitás fejlesztésére.

A januártól áprilisig tartó gyakorlaton Franciaország és további 24 nemzet, NATO-tagállamok és velük szövetséges országok, mintegy 12 ezer katonája vesz részt, így fontos platformot biztosít a résztvevők közötti együttműködés erősítésére, és segíti a NATO kollektív védelmi feladatainak hatékonyabb végrehajtását.

Az Orion 2026 áprilisi szakaszábantöbb ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt NATO-parancsnokság alatt .

A kiemelt látogatói napon a meghívott katonai vezetők közvetlenül is megismerték a gyakorlat során alkalmazott műveleti eljárásokat, valamint betekintést nyertek a többnemzeti hadműveletekbe. Böröndi Gábor vezérezredes a nap folyamán informális egyeztetéseket folytatott francia vendéglátójával, Fabien Mandon vezérezredessel, luxembourgi kollégájával, Steve Thull vezérezredessel, valamint Ingo Gerhartz vezérezredessel, a brunssumi NATO-parancsnokkal.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges
Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Pesztericz-Kalas Vivien: lassul a bevándorlás üteme Európa felé

Pesztericz-Kalas Vivien: lassul a bevándorlás üteme Európa felé

A 2015-ös, valamint a 2022 és 2024 közötti jelentős bevándorlási hullám után csökkenni kezdett az Európába tartó menekültek száma. Az InfoRádió Pesztericz-Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét kérdezte a legfrissebb és a várható tendenciákról.
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek

Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek

A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével péntek reggel útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion gyakorlaton - közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége pénteken az MTI-vel.

2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok

2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok

Az Erste és az OTP tapasztalatai szerint az elmúlt években látványosan nőtt a vásárlási célú felhasználás súlya.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

Pesztericz-Kalas Vivien: lassul a bevándorlás üteme Európa felé
