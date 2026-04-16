INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autó kerekének a lenyomata a friss hóban.
Nyitókép: Getty Images/happyphoton

Brutális tömegbaleset: csaknem 80 jármű csapódott egymásba – videó

Az óriási káosz egy coloradói autópályán, a Sziklás-hegység közelében történt.

Óriási tömegszerencsétlenség alakult ki egy coloradói autópályán, a Sziklás-hegység közelében, miután csaknem 80 jármű egymásba ütközött. A tömegbaleset egy havas útszakaszon történt, a hatóságok szerint a téli időjárás is hozzájárulhatott a történtekhez – írja az Origo a Fox News beszámolója alapján.

Helyi tudósítások szerint a hatalmas tömegbalesetet kaotikus reggel előzte meg, amikor hat különböző baleset is történt ugyanazon az útszakaszon. A legnagyobb ütközés az Eisenhower–Johnson alagút közelében történt, ahol a mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A baleset miatt ideiglenesen mindkét irányba lezárták az utat.

Az érintett útszakaszt hó borította, ami jelentősen megnehezítette a közlekedést, ráadásul bizonyos időszakokban, például a síszezonban, a turisták és az ingázók egyszerre használják az utat.

A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják, sérültekről nem érkeztek hírek.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péterrel egyeztetnének a szakszervezetek

