Brutális tömegbaleset: csaknem 80 jármű csapódott egymásba – videó

Óriási tömegszerencsétlenség alakult ki egy coloradói autópályán, a Sziklás-hegység közelében, miután csaknem 80 jármű egymásba ütközött. A tömegbaleset egy havas útszakaszon történt, a hatóságok szerint a téli időjárás is hozzájárulhatott a történtekhez – írja az Origo a Fox News beszámolója alapján.

Helyi tudósítások szerint a hatalmas tömegbalesetet kaotikus reggel előzte meg, amikor hat különböző baleset is történt ugyanazon az útszakaszon. A legnagyobb ütközés az Eisenhower–Johnson alagút közelében történt, ahol a mentők és a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A baleset miatt ideiglenesen mindkét irányba lezárták az utat.

Right now on @CBSNewsColorado: Your Reporter @Spencer_WNews is live after a crash involving 75+ cars on I-70. pic.twitter.com/cqbNfOfbTx — Michael Spencer (@MichaelCBS4) April 14, 2026

Az érintett útszakaszt hó borította, ami jelentősen megnehezítette a közlekedést, ráadásul bizonyos időszakokban, például a síszezonban, a turisták és az ingázók egyszerre használják az utat.

A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják, sérültekről nem érkeztek hírek.