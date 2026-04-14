eur:
362.4
usd:
307.72
bux:
140302.22
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Merénylet, gyilkosság.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Tűzharc Pakisztánban: lelőttek egy rendőrt, aki orvosokat kísért

Infostart / MTI

Gyermekbénulás ellen oltó orvosokat kísértek a rendőrök, amikor rájuk támadtak. Két támadót megöltek, a többiek azonban elmenekültek.

Ismeretlenek lelőttek egy rendőrt, négy másikat pedig megsebesítettek, miközben gyermekbénulás ellen oltó orvosokat kísértek Pakisztánban. A lövéseket viszonzó rendőrök két támadót megöltek, a többiek azonban elmenekültek. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az incidens az afgán határ közelében, a Haibár-Pahtunhva tartománybeli Hanguban történt. A merénylet elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett, de

az elkövetők valószínűleg az Afganisztánban hátországgal rendelkező pakisztáni tálibok, illetve velük szövetséges helyi fegyveres csoportok tagjai voltak,

amelyek gyakran követnek el hasonló támadásokat a régióban, de az ország más részein is.

Pakisztánban a héten újabb oltókampány kezdődött járványos gyermekbénulás ellen, idén már a második. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a világon már csak Pakisztánban és Afganisztánban nem sikerült felszámolni a betegséget. A több mint 45 millió, öt év alatti gyereket érintő egyhetes országos oltókampányt Afganisztánnal együttműködve szervezték meg, hogy hatékonyabb legyen a betegség határokon átnyúló terjedésének megakadályozása.

Aszifa Bhutto Zardari, a pakisztáni elnök felesége arra kérte a lakosságot, hogy segítse a gyerekek beoltását. „Pakisztán a gyermekbénulás elleni küzdelem döntő fázisában van” – mondta Aszifa Bhutto Zardari, aki hangsúlyozva: a küzdelem utolsó szakasza jelenti továbbra is a legnehezebb feladatot.

Közlése szerint 2025-ben az ország minden részéből jelentettek megbetegedéseket, idén azonban eddig csak egy esetet regisztráltak. A pakisztáni oltóprogramokban részt vevő egészségügyi dolgozókat és a védelmükre kijelölt rendőröket gyakran támadják meg fegyveresek, mert azt hiszik, hogy az oltókampányok a gyerekek sterilizálását célzó nyugati összeesküvés részei. Hivatalos adatok szerint az 1990-es évek óta több mint kétszáz, oltásban részt vevő dolgozót és a védelmükre kijelölt rendőrt gyilkoltak meg Pakisztánban.

Kezdőlap    Külföld    Tűzharc Pakisztánban: lelőttek egy rendőrt, aki orvosokat kísért

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Sokáig elképzelhetetlennek tűnt, mégis valósággá vált: az Európai Bizottság hivatalosan is megerősítette, hogy az Egyesült Államok nyomására hajlandó engedményeket tenni a digitális és környezetvédelmi szabályozás terén. A Handelsblatt elemzése szerint a lépésnek messzemenő következményei lehetnek, amelyek a techóriások elleni eljárásoktól egészen a zöld jogszabályok fellazításáig terjedhetnek.

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least two tankers passing through on Tuesday.

2026. április 14. 09:51
Holttest is került elő a leégett kolostorból
2026. április 14. 08:51
J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel
