Tűzharc Pakisztánban: lelőttek egy rendőrt, aki orvosokat kísért

Ismeretlenek lelőttek egy rendőrt, négy másikat pedig megsebesítettek, miközben gyermekbénulás ellen oltó orvosokat kísértek Pakisztánban. A lövéseket viszonzó rendőrök két támadót megöltek, a többiek azonban elmenekültek. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az incidens az afgán határ közelében, a Haibár-Pahtunhva tartománybeli Hanguban történt. A merénylet elkövetőjeként egyelőre senki nem jelentkezett, de

az elkövetők valószínűleg az Afganisztánban hátországgal rendelkező pakisztáni tálibok, illetve velük szövetséges helyi fegyveres csoportok tagjai voltak,

amelyek gyakran követnek el hasonló támadásokat a régióban, de az ország más részein is.

Pakisztánban a héten újabb oltókampány kezdődött járványos gyermekbénulás ellen, idén már a második. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a világon már csak Pakisztánban és Afganisztánban nem sikerült felszámolni a betegséget. A több mint 45 millió, öt év alatti gyereket érintő egyhetes országos oltókampányt Afganisztánnal együttműködve szervezték meg, hogy hatékonyabb legyen a betegség határokon átnyúló terjedésének megakadályozása.

Aszifa Bhutto Zardari, a pakisztáni elnök felesége arra kérte a lakosságot, hogy segítse a gyerekek beoltását. „Pakisztán a gyermekbénulás elleni küzdelem döntő fázisában van” – mondta Aszifa Bhutto Zardari, aki hangsúlyozva: a küzdelem utolsó szakasza jelenti továbbra is a legnehezebb feladatot.

Közlése szerint 2025-ben az ország minden részéből jelentettek megbetegedéseket, idén azonban eddig csak egy esetet regisztráltak. A pakisztáni oltóprogramokban részt vevő egészségügyi dolgozókat és a védelmükre kijelölt rendőröket gyakran támadják meg fegyveresek, mert azt hiszik, hogy az oltókampányok a gyerekek sterilizálását célzó nyugati összeesküvés részei. Hivatalos adatok szerint az 1990-es évek óta több mint kétszáz, oltásban részt vevő dolgozót és a védelmükre kijelölt rendőrt gyilkoltak meg Pakisztánban.