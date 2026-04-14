Fontos német vezető várja a találkozást Magyar Péterrel

Elmondta, hogy még nem született döntés arról, hogy mikor és hol fognak találkozni. A tájékoztatás szerint a két vezető a bajor-magyar kapcsolatok erősítését kívánja elérni, s újraindulna egy közös kormánybizottság is, amelynek következő ülését már az ősszel megtartanák.

Herrmann hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindig is jók voltak, különösen gazdasági tekintetben. A bajor Gazdasági Szövetség kimutatása szerint Magyarország Bajorország tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere.

A német Keresztényszocialista Unió (CSU) elnöke szoros kapcsolatokat ápolt Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Herrmann arra hívta fel a figyelmet, hogy

az együttműködést az utóbbi években tudatosan visszafogták.

A CSU a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt (EPP) tagja.