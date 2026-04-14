Fontos német vezető várja a találkozást Magyar Péterrel

Elmondta, hogy még nem született döntés arról, hogy mikor és hol fognak találkozni. A tájékoztatás szerint a két vezető a bajor-magyar kapcsolatok erősítését kívánja elérni, s újraindulna egy közös kormánybizottság is, amelynek következő ülését már az ősszel megtartanák.
Herrmann hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindig is jók voltak, különösen gazdasági tekintetben. A bajor Gazdasági Szövetség kimutatása szerint Magyarország Bajorország tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere.
A német Keresztényszocialista Unió (CSU) elnöke szoros kapcsolatokat ápolt Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Herrmann arra hívta fel a figyelmet, hogy
az együttműködést az utóbbi években tudatosan visszafogták.
A CSU a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt (EPP) tagja.