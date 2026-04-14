2026. április 14. kedd Tibor
Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) bajoroszági testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke érkezik a CDU/CSU és a Szociáldemokrata Párt (SDP) koalíciós egyeztetésére Berlinben 2025. február 28-án. Az öt nappal korábbi elõrehozott német parlamenti választásokon a CDU/CSU gyõzött a szavazatok 28,8 százalékának megszerzésével.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Fontos német vezető várja a találkozást Magyar Péterrel

Infostart / MTI

Markus Söder bajor miniszterelnök hamarosan Magyar Péterrel készül találkozni, erről a két politikus egy telefonbeszélgetés során állapodott meg – közölte kedden Florian Herrmann, a német tartomány kancelláriahivatalának vezetője Münchenben a tartományi kabinet ülését követően.

Elmondta, hogy még nem született döntés arról, hogy mikor és hol fognak találkozni. A tájékoztatás szerint a két vezető a bajor-magyar kapcsolatok erősítését kívánja elérni, s újraindulna egy közös kormánybizottság is, amelynek következő ülését már az ősszel megtartanák.

Herrmann hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindig is jók voltak, különösen gazdasági tekintetben. A bajor Gazdasági Szövetség kimutatása szerint Magyarország Bajorország tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere.

A német Keresztényszocialista Unió (CSU) elnöke szoros kapcsolatokat ápolt Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Herrmann arra hívta fel a figyelmet, hogy

az együttműködést az utóbbi években tudatosan visszafogták.

A CSU a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt (EPP) tagja.

bajor

markus söder

magyar péter

választás 2026

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

2026. április 14. 18:51
