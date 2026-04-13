Amerikai vezetéssel magyar katonák gyakorlatoznak Afrikában

Hétfő hajnalban a Magyar Honvédség Embraer KC–390 típusú szállítógépe szállt fel Kecskemétről, majd reggel ötkor Líbia partjaihoz érkezett. A Honvéd Vezérkar a Telex érdeklődésére közölte: április 11. és május 3. között Elefántcsontpart és Líbia ad otthont a Flintlock 26 nemzetközi különleges műveleti gyakorlatnak, amelyen a Magyar Honvédség kijelölt erői is részt vesznek. Ezért szállt fel a megnevezett gép is.

Ez a gyakorlat Afrika legnagyobb különleges műveleti, több nemzetet felvonultató kiképzése, melyet 2005 óta minden évben más ország rendez meg. A kiképzés lehetőséget biztosít a többnemzeti különleges műveletek tervezésének, vezetésének és végrehajtásának gyakorlására. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint jelenleg

a Száhel-övezet stabilitása jelenti a fő kihívást a NATO számára, ezért a gyakorlat földrajzi súlypontja az évek során fokozatosan Nyugat-Afrikába tolódott.

A gyakorlat fő szervezője az Amerikai Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága és az amerikai haderő Afrika Parancsnoksága (US AFRICOM). A tavalyi Flintlockon 38 ország csaknem 500 fővel vett részt. Az idei gyakorlaton Magyarország mellett képviselteti magát többek között az Egyesült Királyság, Hollandia, Spanyolország, Szlovákia, Lengyelország, Norvégia, Ausztria, Guinea, Tunézia, Szenegál és Nigéria is.

A Magyar Honvédség 2024-ben vett részt először a gyakorlaton, de akkor még csak megfigyelőként. Idén negyven magyar utazott Afrikába. A magyar erők és felszereléseik április 13-án több hullámban indulnak útra. A Honvéd Vezérkar közölte: a magyarok elsődleges célkitűzése a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeinek fejlesztése, az alegység szintű harcászati feladatok multinacionális környezetben történő végrehajtásának gyakorlása.