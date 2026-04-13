2026. április 13. hétfő Ida
Amerikai vezetéssel magyar katonák gyakorlatoznak Afrikában

A Flintlock 26 elnevezésű nemzetközi különleges műveleti gyakorlaton 40 magyar katona vesz részt. A cél a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeinek fejlesztése, az alegység szintű harcászati feladatok multinacionális környezetben történő végrehajtásának gyakorlása.

Hétfő hajnalban a Magyar Honvédség Embraer KC–390 típusú szállítógépe szállt fel Kecskemétről, majd reggel ötkor Líbia partjaihoz érkezett. A Honvéd Vezérkar a Telex érdeklődésére közölte: április 11. és május 3. között Elefántcsontpart és Líbia ad otthont a Flintlock 26 nemzetközi különleges műveleti gyakorlatnak, amelyen a Magyar Honvédség kijelölt erői is részt vesznek. Ezért szállt fel a megnevezett gép is.

Ez a gyakorlat Afrika legnagyobb különleges műveleti, több nemzetet felvonultató kiképzése, melyet 2005 óta minden évben más ország rendez meg. A kiképzés lehetőséget biztosít a többnemzeti különleges műveletek tervezésének, vezetésének és végrehajtásának gyakorlására. A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint jelenleg

a Száhel-övezet stabilitása jelenti a fő kihívást a NATO számára, ezért a gyakorlat földrajzi súlypontja az évek során fokozatosan Nyugat-Afrikába tolódott.

A gyakorlat fő szervezője az Amerikai Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága és az amerikai haderő Afrika Parancsnoksága (US AFRICOM). A tavalyi Flintlockon 38 ország csaknem 500 fővel vett részt. Az idei gyakorlaton Magyarország mellett képviselteti magát többek között az Egyesült Királyság, Hollandia, Spanyolország, Szlovákia, Lengyelország, Norvégia, Ausztria, Guinea, Tunézia, Szenegál és Nigéria is.

A Magyar Honvédség 2024-ben vett részt először a gyakorlaton, de akkor még csak megfigyelőként. Idén negyven magyar utazott Afrikába. A magyar erők és felszereléseik április 13-án több hullámban indulnak útra. A Honvéd Vezérkar közölte: a magyarok elsődleges célkitűzése a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeinek fejlesztése, az alegység szintű harcászati feladatok multinacionális környezetben történő végrehajtásának gyakorlása.

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.
 

Orbán Balázs: nem fogjuk cserben hagyni a Fidesz szavazóit

Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár

Magyar Péter immár hétfőn: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

A szlovák kormányfő a Tisza Párt győzelmét követően közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Jelezte: továbbra is fontosnak tartja a baráti és kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.
 

„A demokrácia győzelme”, „Nem szabad csalódást okozni” – újabb gratulációk a Tiszának Európából és a tengerentúlról

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Ukrajna visszavonja ajánlását, miszerint állampolgárai ne utazzanak Magyarországra

Orosz reakció is érkezett a választási eredményre

Izrael nem igazán boldog a magyar választási eredménnyel

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.

Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt a dolgot mától számítva három napon belül be kell fizetniük - de van egy jó hírünk

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

