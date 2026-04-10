2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: Pixabay

Volodimir Zelenszkij: sikerült megerősíteni az ukrán légvédelmet

Infostart / MTI

Új elfogórakéta-szállítmány érkezett a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez - jelentette be az ukrán elnök.

Az államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna továbbra is kap rakétákat partnereitől a Patriot rendszerekhez. Kiemelte, hogy a napokban is érkezett egy szállítmány. További részletekbe nem bocsátkozott. Zelenszkij a Telegram-csatornájára kiposztolt egyik interjújában - amelyet az Ukrinform állami hírügynökség szemlézett - kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább 300 ezer, de akár 1 millió ember életét kellene feláldoznia. Ismételten leszögezte, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból.

Az ukrán parlament a Telegramon közzétette, hogy az államfő aláírta az állampolgárok nemzeti ellenállásra való felkészítésének egyes kérdéseiről szóló törvényt. Az UNIAN hírügynökség ismertetése szerint a jogszabály értelmében ezentúl az ukrán iskolások és egyetemisták - nemtől függetlenül - „a nemzeti ellenállás alapjai" nevű tantárgyat fogják tanulni, amelynek keretében a többi között lőfegyverek használatát is elsajátítják.

Eközben a Donyeck megyei, orosz ellenőrzés alá került Mariupol városi tanácsa nyilvánosságra hozta, hogy az orosz hadsereg katonai képzésében való részvételre kötelezik a diákokat, és rejtett mozgósítást hajtanak végre körükben. A városvezetés fotókat is közzétett közösségi oldalán a kiképzésekről. "A gyerekeket fegyverhasználatra tanítják, taktikai foglalkozásokat, katonai felvonulásokat tartanak, amelyen Oroszország iránti hűségesküt tetetnek velük. Mariupolban a militarizáció már az iskolákban elkezdődik, a "Junarmija" (Ifjú Hadsereg) nevű szervezeten keresztül. 2019 és 2025 között mintegy hatezer, 6 és 18 év közötti ukrán gyermeket vontak be ebbe a mozgalomba" - áll a közleményben, amely szerint már olyan eseteket is rögzítettek, amikor az ilyen képzésen átesett fiatalok nagykorúvá válásuk után beléptek az orosz fegyveres erőkbe, és részt vettek az Ukrajna elleni harci cselekményekben.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy három nő sérült meg az éjjel orosz dróntámadásban.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közölte, hogy ugyancsak az éjszakai orosz dróncsapás következtében a déli Odessza egyében két nagy energetikai létesítmény szenvedett jelentős károkat, ami miatt több mint 11 ezer háztartás maradt áramellátás nélkül.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 128 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 113-at semlegesített. Megyei vezetők arról tájékoztattak, hogy orosz támadásokban Dnyipropetrovszk megyében két ember vesztette életét és három sebesült meg, a harkivi régióban egy ember halt meg és öt megsebesült a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében pedig egy halálos áldozata és kilenc sebesültje volt a csapásoknak. Ezen felül az északkeleti Szumi megyében négyen, Donyeck megyében heten, Herszon megyében pedig kilencen sebesültek meg, köztük egy gyerek.

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót"

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél”. Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

