2026. április 10. péntek Zsolt
Vezetékek zárócsapokkal // Oil gas processing plant with pipe line valves
Nyitókép: insagostudio/Getty Images

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Mohos Kristóf közölte: bár most két hétre megnyitották a Hormuzi-szorost, sok tényező együttállása kell ahhoz, hogy az olaj-, és a részvénypiacokon megszűnjenek a nagyobb mozgások.

Az elmúlt évtizedekből több olyan geopolitikai konfliktust is felhozhatunk példának, amikor az adott konfliktus hatására komoly olajárrobbanás alakult ki – mondta Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője az InfoRádióban, hozzátéve: 1970 óta többek között az Öböl-háborúkra, a líbiai forradalomra, az ukrajnai orosz invázióra, a korábbi iráni háborúra, vagy akár a jom kippuri háborúra is lehet gondolni.

A szakértő szerint a történelmi példák alapján egyértelműen nem lehet megmondani, hogy milyen lefolyása lesz a mostani konfliktusnak, ugyanis rengeteg tényezőben egészen eltérő a mostani helyzet a korábbi konfliktusoktól: más a direkt olajkitettség mértéke, mások az aktuális világgazdasági folyamatok, eltérnek az inflációs növekedési kilátások, vagyis a múltbeli események vizsgálata csak elég komoly zárójelekben történhet – hangsúlyozta.

„De egy markáns mintázat elég tisztán látszik, ha célzottan az olajárak alakulását nézzük. Általában láthattunk egy azonnali és meredek drágulást, és ez most sincsen másképpen, tehát bőven 100 dollár fölé ment a Brent hordónkénti árfekvése a háború február végi kitörését követően. Ezt viszont általában egy fokozatos lecsengés, csökkenő árak követték a múltban, amikor a piac megnyugodott az első sokkból, és inkább azt kezdte el beárazni, hogy mégis mekkora lesz az adott konfliktus világgazdasági hatása” – magyarázta a szakértő. Elmondása szerint

általában olyan 160 kereskedési napon belül nagyjából ki is árazódott a „geopolitikai prémium” a nyugati olajból, tehát a Brentből.

Ez a 160 kereskedési nap hozzávetőlegesen 7,5-8 hónapot jelent. De ez egy történelmi átlag – hangsúlyozta.

A Hormuzi-szoros a világkereskedelem egyik legszűkebb keresztmetszete, itt halad át a globális olajkereskedelem több mint 25 százaléka. És, amiről kicsit talán kevesebbet beszélnek, a műtrágyagyártás kulcselemei, és a műanyaggyártáshoz szükséges elemek is. A múltban már többször is ott volt egyfajta fegyverként, fenyegető erőként Irán kezében a lehetőség, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, de eddig arra még nem volt példa, hogy ilyen tartós kiesés legyen. Már többhetes kiesést láthattunk az olajnál és az LNG-nél, tehát a földgázellátás tekintetében is. Nagyon fontos kérdés lesz, hogy ha ez a jelenleg éppen kéthetes tűzszünet tényleg csak tűzszünet marad, és utána folytatódnak a harcok, és esetleg újra lezárják a Hormuzi-szorost, akkor

ez egy nagyon komoly, akár soha nem látott olajpiaci sokkot is okozhat, ami begyűrűzve a gazdaságba nagyon komoly inflációs hatást hozhat és a növekedést is megállíthatja világszinten

– fogalmazott a szakértő.

Úgy véli: ha a legjobb eset, vagyis a tartós béke valósul meg, és tovább tudnak menni a szállítmányok a Hormuzi-szoroson, még akkor is nagyon kérdéses a felfutás, az, hogy milyen mértékben, milyen ütemben és milyen gyorsan tudja például az egyik legfontosabb LNG-piaci szereplő, Katar újraindítani a cseppfolyósító üzemek termelését, illetve a szállítást. Az olajpiac is nagyon kényes helyzetben van, a közel-keleti finomítói kapacitások nagyon komoly károkat szenvedtek. „Ahhoz, hogy elérjük, hogy ne legyen olyan szűkös a piac, mint most az olaj és a gáz esetében is, ahhoz elég sok csillagnak kell együtt állnia, és ebben jelenleg csak reménykedni tudunk” – mondta Mohos Kristóf.

Ami a világ tőzsdéit illeti, az 1970-es évekig visszamenőleg az látszik, hogy van egyfajta „átfutási idő”, egy nagyon komoly bizonytalanság, amikor jelentős „csapkodások” vannak elsősorban inkább lefelé, de akár felfelé is a tőzsdéken. Ez az az átmeneti időszak, amikor a piacok kvázi azt mérlegelik, hogy mekkora bajt okoz a világgazdaságnak az adott sokk. Ez az átfutási idő a tőzsdék esetében az elmúlt hat jelentősebb olajpiaci sokk esetén szinte mindig 120-130 kereskedési nap volt, ami nagyjából 170 naptári napnak felel meg.

„Eddig az időszakig látványosan bizonytalankodtak a befektetők,

nem tudták belőni, hogy az adott geopolitikai sokknak milyen és mekkora hatása lesz a gazdasági aktivitásra, növekedésre, inflációra és a tőzsdei vállalatok eredménytermelő képességére. Viszont átlagban 170 naptári nap után jött el eddig az elmúlt hat globális olajpiaci sokk esetén az a vízválasztó, amikor szinte azonnal és látványosan meglett az irány az amerikai tőzsdéken. Háromszor lefelé, háromszor felfelé ugrottak el a piacok, szóval majd erre lesz érdemes odafigyelni. Ez ugye bő hat hónap – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most" – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Általában 7-8 hónap, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.
 

Több ország van versenybe azért, hogy minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, de az éllovasnak számító Montenegró már nem elsősorban az ezzel járó anyagi hozadékot tartja szem előtt. Milojko Spajić miniszterelnök szerint az unió igazi értéka, hogy mára szinte egyedül maradtak azzal, hogy valódi békét akarnak.

A Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze. Lássuk a menüt!

The US president accuses Iran of "doing a very poor job" with the pivotal waterway as leaders in Japan and Australia worked to ensure a stable oil supply for their countries.

