2026. április 8. szerda Dénes
Motor Oil Splashes At The Old Newspapers Background
Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jóval 100 dollár alá esett a kőolaj ára a világpiacon szerda reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant.

Előzőleg azért ugrottak meg az olajárak, mert a közel-keleti háború akadályozta a nyersolaj termelését és szállítását a Perzsa-öbölben. A kőolaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyta el az öblöt, hogy eljusson a világ minden tájára a vásárlókhoz, de Irán elzárta ezt az utat a vele ellenséges országok hajói elől.

egyesült államok

irán

közel-kelet

tűzszünet

kőolaj

hormuzi-szoros

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

2026. április 8. 08:38
Megjöttek a friss inflációs adatok
2026. április 8. 08:05
Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére
