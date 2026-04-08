A polgári repülésben a háborús helyzet velünk marad hónapokig

Az IATA számításai szerint az üzemanyag a légi fuvarozók második legnagyobb kiadása a munkaerő után, jellemzően a működési költségek mintegy 27 százalékát teszi ki.

Willie Walsh, a nemzetközi szervezet vezérigazgatója Szingapúrban arról beszélt, hogy bár a nyersolaj árának a csökkenésére számít, a finomítók zavarai miatt kissé magasak maradnak a repülőgép-üzemanyagokkal kapcsolatos költségek.

Az IATA vezetője szerint a mostani helyzet nem hasonlítható a Covid világjárványhoz, amikor gyakorlatilag leállt a légi közlekedés. A jelenlegi állapot szerinte közebb áll a 2008-2009-es globális gazdasági visszaesés, vagy a szeptember 11-i támadások utáni helyzethez. A szeptember 11-i események után az ágazat mintegy négy hónap után tért magához, míg 2008-2009-ben erre 10-12 hónapra volt szükség – jegyezte meg Willie Walsh.

A repülőgép-üzemanyag ára általában az olajárakkal párhuzamosan mozog, de az iráni konfliktus óta több mint kétszeresére nőtt, messze meghaladva a nyersolaj árának az emelkedését.