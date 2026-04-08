Boeing 777-300ER nagy hatótávolságú utasszállító repülőgép
A polgári repülésben a háborús helyzet velünk marad hónapokig

Tekintettel a közel-keleti finomítói kapacitás zavaraira, hónapokba telhet, mire helyreáll a repülőgépüzemanyag-ellátás, még akkor is, ha Irán újra megnyitná a Hormuzi-szorost – figyelmeztetett a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője.

Az IATA számításai szerint az üzemanyag a légi fuvarozók második legnagyobb kiadása a munkaerő után, jellemzően a működési költségek mintegy 27 százalékát teszi ki.

Willie Walsh, a nemzetközi szervezet vezérigazgatója Szingapúrban arról beszélt, hogy bár a nyersolaj árának a csökkenésére számít, a finomítók zavarai miatt kissé magasak maradnak a repülőgép-üzemanyagokkal kapcsolatos költségek.

Az IATA vezetője szerint a mostani helyzet nem hasonlítható a Covid világjárványhoz, amikor gyakorlatilag leállt a légi közlekedés. A jelenlegi állapot szerinte közebb áll a 2008-2009-es globális gazdasági visszaesés, vagy a szeptember 11-i támadások utáni helyzethez. A szeptember 11-i események után az ágazat mintegy négy hónap után tért magához, míg 2008-2009-ben erre 10-12 hónapra volt szükség – jegyezte meg Willie Walsh.

A repülőgép-üzemanyag ára általában az olajárakkal párhuzamosan mozog, de az iráni konfliktus óta több mint kétszeresére nőtt, messze meghaladva a nyersolaj árának az emelkedését.

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP

Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje” és az egyik „ifjú titánja” is.
Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Az Egyesült Államok elnöke szerint Irán a béke felé mozdul, ami új korszak kezdetét jelentheti a térségben. „Nagy pénzek fognak megmozdulni” – vázolta.
 

Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet az Irán-probléma”

Mutatjuk, mik szerepelhetnek Irán tízpontos tűzszüneti javaslatában

A Hezbollah felfüggesztette harci cselekményeit

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Hoppá, ezt ki látta jönni? Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét, nem érte el a kitűzött célokat

A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be a jégkorong Erste Liga elődöntőjébe.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace', as Trump welcomes two-week pause

President Donald Trump says the US and Iran will work closely after a conditional ceasefire is agreed.

