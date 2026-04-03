Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvő Mallnowban 2022. július 11-én. Ezen a napon megkezdődött az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez, a Yamal-vezetéken pedig május óta nem érkezik földgáz, amikor a Gazprom orosz állami gázipari monopólium leállította a gázszállítást a tranzitországként is szolgáló Lengyelországba.
A műanyag cső lehet az új arany a háború miatt

A közel-keleti háború az épületgépészeti termékek árára is jelentős hatással van.

45 százalékkal emelkedett az év eleje óta a polietilén ára Kínában, ugyanez a helyzet az USA-ban és Európában is. Ez a magyar épületgépészeti piacra is hatással van – adta hírül a VGF&HKL épületgépészeti szaklap.

Emlékeztetnek, hogy a műanyagok végső soron olajból készülnek, a közel-keleti háború pedig felverte az olaj árát, valamint a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság megszakította a szállítási láncokat. A szállítmányozás is drágábbá vált az emelkedő üzemanyag- és biztosítási költségek végett.

A lap szerint attól függően, hogy PVC, polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) anyagú termékről van szó, 30; 40; vagy pedig 50 százalékkal is emelkedhet az alapanyagár.

A polietilén ára kínai jüan/tonnában // forrás: tradingeconomics.com
A polietilén ára kínai jüan/tonnában a kínai tőzsdén // forrás: tradingeconomics.com

A petrolkémiai ipar azonnal és idegesen reagált a háborús fejleményekre. A háború első sokkja után a polimerkereskedelem több relációban „lefagyott”, ajánlatokat vontak vissza, egyes gyártók kivártak, máshol pedig arról beszéltek, hogy a korábban visszaigazolt rendeléseket is akár törölhetik.

A PVC-ajánlatokat Ázsiából Európa és Törökország felé több esetben felfüggesztették, a PP- és PE-ajánlatok pedig emelt fuvarköltséggel tértek vissza a piacra – teszik hozzá a cikkben. Több nagy hajóstársaság felfüggesztette a Perzsa-öböl kikötőire vonatkozó foglalásait. A kerülőútvonalak, a bizonytalan rakodás költségei és a dráguló biztosítási felárak mind megjelennek nemcsak az alapanyagban, hanem a késztermékek árában is. Emellett a gázárak is jelentősen emelkedtek, ami a gyártási költségekre is kihat.

Emlékeztetnek, hogy az európai polimerpiacon már 2025-ben is kettősség volt megfigyelhető, egyes termékeknél túlkínálat, másoknál pedig ellátási problémák jelentkeztek. Ugyan 2026 elején még viszonylagos árstabilitás volt jellemző, de már akkor is megjelentek olyan jelek, hogy szűk kínálat esetében gyors áremelkedések indulhatnak. Piaci információk szerint európai műanyaggyártók egész sora jelentett vis maior helyzetet, vagy csak egyszerűen nem válaszolnak a megkeresésekre. Eközben a távol-keleti gyártók is sorra állítják le a műanyagüzemeket, mert a csökkenő kőolaj-beszerzéseket üzemanyaggyártásra allokálják.

Azok a gyártók, amelyek még talpon maradtak, jellemzően rövid időtávra, a korábbi nyolc nap helyett csupán háromra adnak árajánlatot, a helyzet pedig az egyre volatilisebb árazás felé halad. Az épületgépészeti szektor különösen kitett, a csövek, idomok, szerelvények jelentős része műanyagalapú. Mint a cikkben hozzáteszik, ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a kivitelező szétválassza a munkadíjat és az anyagköltséget, és az ajánlatban rögzítse, az anyagár meddig érvényes, milyen beszállítói ajánlaton alapul, és milyen körülmények között módosulhat. Nagyobb projekteknél pedig beépíthető a szerződésbe „vis maior” pont is.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 17:48
Nyomkövető oldal indult 12 tonna csoki megtalálására
2026. április 5. 15:42
Bírósági ítélet: 40 millió forintot kap vissza a banktól egy devizahiteles család
