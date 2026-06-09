„Elfogadhatatlan” – Moszkva nekiment a Nyugatnak

„Ami az európaiak közvetítői szerepét illeti, úgy tűnik, egyelőre még messze vannak attól, hogy készen álljanak a közvetítésre. Először is, a közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen, és számunkra természetesen elfogadhatatlan” – mondta.

„Egyelőre azt látjuk: az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra”

– nyilatkozott.

Közölte, hogy az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében „szünetel”, de az amerikai kapcsolattartás a rendelkezésre álló csatornákon keresztül folytatódik a szemben álló felekkel. A Kreml szóvivője szerint Washington még nem közölte Moszkvával, miben állapodott meg Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott legutóbbi megbeszélésen.

„Ha volt ott valami tartalmi, valamilyen újdonság, amit velünk is közölni kell, akkor az amerikai tárgyalók természetesen ezt nagyon gyorsan meg fogják tenni” – vélekedett.

Hozzátette, hogy Witkoff és Kushner oroszországi látogatásának időpontja egyelőre nem ismeretes, de mindig szívesen látják őket.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésének lehetőségéről azt mondta, hogy ezt szükség esetén meg lehet szervezni, de egyelőre nincs napirenden. Megismételte, hogy egy ilyen kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni.

Az örményországi választásokról szólva kijelentette, hogy Moszkva megvárja a hivatalos eredményt, mielőtt gratulálna Nikol Pasinján miniszterelnöknek a győzelemhez. Emlékeztetett rá, hogy az örmény politikai erőpróbával kapcsolatban számos jelentés érkezett szabályszegésekről.