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European Union and Russia conflict. Flags on chess pawns on a chess board.
Nyitókép: ffikretow/Getty Images

„Elfogadhatatlan” – Moszkva nekiment a Nyugatnak

Infostart / MTI

A Kreml elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek az ukrajnai konfliktus rendezéséért – jelentette ki Dmitrij Peszkov újságíróknak kedden Moszkvában. Az orosz elnök sajtótitkára korábban arról is beszámolt, hogy Ukrajna ügyében az amerikai közvetítés szünetel.

„Ami az európaiak közvetítői szerepét illeti, úgy tűnik, egyelőre még messze vannak attól, hogy készen álljanak a közvetítésre. Először is, a közvetítői erőfeszítéseket azzal kezdeni, hogy Oroszországnak valamilyen feltételeket szabnak, valószínűleg illogikus, helytelen, és számunkra természetesen elfogadhatatlan” – mondta.

„Egyelőre azt látjuk: az európaiak sokkal inkább a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra”

– nyilatkozott.

Közölte, hogy az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében „szünetel”, de az amerikai kapcsolattartás a rendelkezésre álló csatornákon keresztül folytatódik a szemben álló felekkel. A Kreml szóvivője szerint Washington még nem közölte Moszkvával, miben állapodott meg Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízott a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott legutóbbi megbeszélésen.

„Ha volt ott valami tartalmi, valamilyen újdonság, amit velünk is közölni kell, akkor az amerikai tárgyalók természetesen ezt nagyon gyorsan meg fogják tenni” – vélekedett.

Hozzátette, hogy Witkoff és Kushner oroszországi látogatásának időpontja egyelőre nem ismeretes, de mindig szívesen látják őket.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésének lehetőségéről azt mondta, hogy ezt szükség esetén meg lehet szervezni, de egyelőre nincs napirenden. Megismételte, hogy egy ilyen kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni.

Az örményországi választásokról szólva kijelentette, hogy Moszkva megvárja a hivatalos eredményt, mielőtt gratulálna Nikol Pasinján miniszterelnöknek a győzelemhez. Emlékeztetett rá, hogy az örmény politikai erőpróbával kapcsolatban számos jelentés érkezett szabályszegésekről.

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Kezdőlap    Gazdaság    „Elfogadhatatlan” – Moszkva nekiment a Nyugatnak

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