„Ha kijátszanak minket…” – figyelmeztetett az amerikai alelnök

Az alelnök a repülőtéren adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy amennyiben az iráni delegáció jóhiszeműen áll a tárgyalásokhoz, akkor az Egyesült Államok részéről nyitottsággal találkoznak majd.

Ha megpróbálnak kijátszani bennünket, akkor egy kevéssé fogadókész tárgyalócsapattal szembesülnek" – fogalmazott J. D. Vance ugyanakkor hozzátette, hogy „pozitív” egyeztetésre számít. Az amerikai alelnök arról is beszámolt, hogy Donald Trump elnök világos iránymutatást adott tárgyaláshoz.

Az amerikai és iráni küldöttség a tervek szerint washingtoni idő szerint pénteken éjszaka ül tárgyalóasztalhoz a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban. Donald Trump elnök csütörtökön a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arra figyelmeztette Iránt, hogy ne próbáljon áthaladási díjat szedni a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajóktól.

Azt írta, hogy „Irán rossz munkát végez”, valamint megállapította, hogy ez nem felel meg a tűzszünetről szóló megállapodásnak.

Donald Trump kedden este jelentett be két hétre szóló, mindkét félre vonatkozó tűzszünetet, ami lehetőséget ad arra, hogy végleges megállapodást kössenek Iránnal a konfliktus lezárásáról.