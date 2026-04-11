2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
J.D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció

ELŐZMÉNYEK

Megérkezett szombaton Iszlámábádba a J.D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a Pakisztán közvetítésével létrejött, törékeny tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. Ez az első ilyen amerikai-iráni egyeztetés a konfliktus kezdete óta.

A delegációk érkezése miatt a biztonsági erők lezárták a főváros több útját, és a lakosságot otthonmaradásra kérték.

Az amerikai delegációt Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, Aszim Munir vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter fogadta.

A küldöttség tagjai között van Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is.

A delegációt vezető amerikai alelnök az indulása előtt arra figyelmeztette Iránt, hogy „ne próbálja meg kijátszani az Egyesült Államokat”. A tárgyalások előtt Donald Trump így nyilatkozott: „Meglátjuk, mi történik. Katonailag le vannak győzve”.

Az iráni küldöttség, élén Baker Kalibaf parlamenti elnökkel, már korábban megérkezett Iszlámábádba, és pénteken találkozott Aszim Munir vezérkari főnökkel.

Kalibaf azt mondta: a megbeszélésekre csak akkor kerülhet sor, ha Libanonban tűzszünet van, és feloldják a befagyasztott iráni pénzügyi eszközöket.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a tárgyalások előtt nyomatékosította: országa „mély bizalmatlansággal” lép a tárgyalásokba, amit azzal indokolt, hogy Iránt a nukleáris tárgyalások idején kétszer is támadás érte. Teherán vissza fog vágni, ha újabb támadás éri – figyelmeztetett.

Mohammed Reza Aref iráni első alelnök azt mondta: megállapodásra akkor van esély, ha az amerikai fél az Egyesült Államok érdekeit tartja szem előtt, nem pedig Izraeléit.

A tárgyalásokon egyiptomi, szaúdi, kínai és katari tisztviselők is részt vesznek közvetítőként.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök a tárgyalásokat „sorsdöntő pillanatnak” nevezte.

A térségben közben továbbra is feszült a helyzet:

izraeli erők és a Hezbollah síita mozgalom fegyveresei szombaton is tűzharcot folytattak Dél-Libanonban.

Olivier Jankovec, az Airports Council International-Europe vezetője szombaton arra figyelmeztetett: a Hormuzi-szoros blokádja miatt három héten belül repülőgép-üzemanyaghiány alakulhat ki, ami az európai gazdaságot is érintheti. Az Európai Unió ugyanakkor közölte: egyelőre nincs közvetlen ellátási kockázat, de hosszabb távon problémák jelentkezhetnek.

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat, és e-mailt is lehet küldeni nekik.
 

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere.

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran's conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

