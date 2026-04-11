Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció

A delegációk érkezése miatt a biztonsági erők lezárták a főváros több útját, és a lakosságot otthonmaradásra kérték.

Az amerikai delegációt Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, Aszim Munir vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter fogadta.

A küldöttség tagjai között van Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is.

A delegációt vezető amerikai alelnök az indulása előtt arra figyelmeztette Iránt, hogy „ne próbálja meg kijátszani az Egyesült Államokat”. A tárgyalások előtt Donald Trump így nyilatkozott: „Meglátjuk, mi történik. Katonailag le vannak győzve”.

Az iráni küldöttség, élén Baker Kalibaf parlamenti elnökkel, már korábban megérkezett Iszlámábádba, és pénteken találkozott Aszim Munir vezérkari főnökkel.

Kalibaf azt mondta: a megbeszélésekre csak akkor kerülhet sor, ha Libanonban tűzszünet van, és feloldják a befagyasztott iráni pénzügyi eszközöket.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a tárgyalások előtt nyomatékosította: országa „mély bizalmatlansággal” lép a tárgyalásokba, amit azzal indokolt, hogy Iránt a nukleáris tárgyalások idején kétszer is támadás érte. Teherán vissza fog vágni, ha újabb támadás éri – figyelmeztetett.

Mohammed Reza Aref iráni első alelnök azt mondta: megállapodásra akkor van esély, ha az amerikai fél az Egyesült Államok érdekeit tartja szem előtt, nem pedig Izraeléit.

A tárgyalásokon egyiptomi, szaúdi, kínai és katari tisztviselők is részt vesznek közvetítőként.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök a tárgyalásokat „sorsdöntő pillanatnak” nevezte.

A térségben közben továbbra is feszült a helyzet:

izraeli erők és a Hezbollah síita mozgalom fegyveresei szombaton is tűzharcot folytattak Dél-Libanonban.

Olivier Jankovec, az Airports Council International-Europe vezetője szombaton arra figyelmeztetett: a Hormuzi-szoros blokádja miatt három héten belül repülőgép-üzemanyaghiány alakulhat ki, ami az európai gazdaságot is érintheti. Az Európai Unió ugyanakkor közölte: egyelőre nincs közvetlen ellátási kockázat, de hosszabb távon problémák jelentkezhetnek.