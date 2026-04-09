Többeknél is „kiverte a biztosítékot” egy német reformterv

Klingbeil a napokban a Bertelsmann Alapítvány rendezvényén terjesztette elő Németország általa hangoztatott modernizációs teveit. Szerinte alapvető reformok szükségesek ahhoz, hogy az ország erős nemzet maradjon.

A globális háborúk és válságok a németek mindennapi életét is befolyásolják. Az országnak erre anélkül kell reagálnia, hogy – mint idézték – minden problémát még több pénzzel igyekezzen megoldani.

Ehelyett a társadalom egészének „keményebben kell dolgoznia” – vonta le a következtetést a pártelnök-alkancellár.

Klingbeil egyes javaslataival nem értett egyet a nagyobbik koalíciós partner, a konzervatív CDU/CSU, a DGB elnöke ugyanakkor szokatlan keménységgel bírálta azokat.

A szövetség elnöke, Yasmin Fahimi szerint nem több munkára, hanem a szociáldemokraták arculatának erősítésére van szükség.

„Németországban nincs probléma a munka mennyiségével, a németek eleget dolgoznak” – idézték a beszámolók a szakszervezeti vezetőt. A társadalom egészének több munkájával kapcsolatban feltette a kérdést: „Mit gondoljon az ilyen kijelentésekről az az ipari munkás, aki jelenleg rövidített munkaidőben kénytelen dolgozni, vagy épp az a több mint 100 ezer ember, aki a múlt évben elvesztette állását a különböző ágazatokban?”

Szerinte Németországban a teljes munkaidős állások sem járnak kevesebb munkával, mint más európai országokban.

Bírálta ugyanakkor Klingbeil azon kijelentését is, amely szerint az országban fel kell hagyni a korai nyugdíjazás népszerűsítésével. Felhívta a figyelmet arra, hogy nő azoknak a száma, akik tovább szeretnének dolgozni.

Az érvényben lévő előirányzat szerint a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, az 1964-ben vagy később születettek esetében 2031-re éri el a 67 éves korhatárt.

Nem értett egyet a szociáldemokrata alkancellár azon „aggodalmával” sem, amely szerint az SPD-t túlzottan is a jóléti ellátásokban részesülők pártjaként könyvelik el. Ehelyett a pártnak nagyon komolyan kell vennie ezt a visszajelzést – fogalmazott a szakszervezeti szövetségi elnök.

Az SPD-nek a társadalmi igazságosságra kell összpontosítania ahelyett, hogy „apró kompromisszumokra” vállalkozzon – érvelt a DGB elnöke, aki a párt arculatát egyértelműen túl homályosnak minősítette.

A Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Németország legnagyobb szakszervezeti szövetsége, amely nyolc tagszervezetet egyesítve több mint 5,6 millió munkavállalót képvisel. Yasmin Fahimi 2022 óta a szövetség vezetője. Korábban az SPD parlamenti képviselője, 2014 és 2015 között a párt főtitkára volt.