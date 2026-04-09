2026. április 9. csütörtök Erhard
Lars Klingbeil német alkancellár, pénzügyminiszter, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD társelnöke a párt berlini kongresszusán 2025. június 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Többeknél is „kiverte a biztosítékot” egy német reformterv

Sajátos vita támadt a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) és az SPD elnöke és egyben alkancellár között. A súlyos választási kudarcok után Lars Klingbeil a szövetség szerint előre menekült, hangsúlyozva, hogy Németországnak reformprogramra van szüksége. Ennek jegyében szerinte a németeknek többet kell dolgozniuk és később kellene nyugdíjba menniük.

Klingbeil a napokban a Bertelsmann Alapítvány rendezvényén terjesztette elő Németország általa hangoztatott modernizációs teveit. Szerinte alapvető reformok szükségesek ahhoz, hogy az ország erős nemzet maradjon.

A globális háborúk és válságok a németek mindennapi életét is befolyásolják. Az országnak erre anélkül kell reagálnia, hogy – mint idézték – minden problémát még több pénzzel igyekezzen megoldani.

Ehelyett a társadalom egészének „keményebben kell dolgoznia” – vonta le a következtetést a pártelnök-alkancellár.

Klingbeil egyes javaslataival nem értett egyet a nagyobbik koalíciós partner, a konzervatív CDU/CSU, a DGB elnöke ugyanakkor szokatlan keménységgel bírálta azokat.

A szövetség elnöke, Yasmin Fahimi szerint nem több munkára, hanem a szociáldemokraták arculatának erősítésére van szükség.

„Németországban nincs probléma a munka mennyiségével, a németek eleget dolgoznak” – idézték a beszámolók a szakszervezeti vezetőt. A társadalom egészének több munkájával kapcsolatban feltette a kérdést: „Mit gondoljon az ilyen kijelentésekről az az ipari munkás, aki jelenleg rövidített munkaidőben kénytelen dolgozni, vagy épp az a több mint 100 ezer ember, aki a múlt évben elvesztette állását a különböző ágazatokban?”

Szerinte Németországban a teljes munkaidős állások sem járnak kevesebb munkával, mint más európai országokban.

Bírálta ugyanakkor Klingbeil azon kijelentését is, amely szerint az országban fel kell hagyni a korai nyugdíjazás népszerűsítésével. Felhívta a figyelmet arra, hogy nő azoknak a száma, akik tovább szeretnének dolgozni.

Az érvényben lévő előirányzat szerint a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, az 1964-ben vagy később születettek esetében 2031-re éri el a 67 éves korhatárt.

Nem értett egyet a szociáldemokrata alkancellár azon „aggodalmával” sem, amely szerint az SPD-t túlzottan is a jóléti ellátásokban részesülők pártjaként könyvelik el. Ehelyett a pártnak nagyon komolyan kell vennie ezt a visszajelzést – fogalmazott a szakszervezeti szövetségi elnök.

Az SPD-nek a társadalmi igazságosságra kell összpontosítania ahelyett, hogy „apró kompromisszumokra” vállalkozzon – érvelt a DGB elnöke, aki a párt arculatát egyértelműen túl homályosnak minősítette.

A Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Németország legnagyobb szakszervezeti szövetsége, amely nyolc tagszervezetet egyesítve több mint 5,6 millió munkavállalót képvisel. Yasmin Fahimi 2022 óta a szövetség vezetője. Korábban az SPD parlamenti képviselője, 2014 és 2015 között a párt főtitkára volt.

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

VIDEÓ
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Recseg-ropog az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Némi optimizmusra ad okoz, hogy ma már nem támadta Irán a szomszédait, és annak ellenére, hogy Izrael most már libanoni városokat ostromol, az iráni gárdisták még mindig nem nyitottak tüzet. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

Kvíz: Ismered az ősi kelta hiedelmek világát? Teszteld, mit tudsz a szokásaikról, különös ünnepeikről!

A kelta mondavilág mindennapjaink és a popkultúra szerves része. De vajon mennyire ismered? Teszteld tudásod legújabb, 10 kérdéses kvízünkkel!

Netanyahu ready for direct talks with Lebanon as Iran says Israeli attacks breach ceasefire

Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 203 people on Wednesday while Israel says it will "act forcefully" if attacked by Iran.

