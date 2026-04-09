Az ukrán elnök szerint Moszkva segíti Iránt

Az ukrán államfő azt mondta, hogy igyekezett felhívni a Fehér Ház figyelmét Moszkva és Teherán szoros együttműködésére.

Szavai szerint az oroszok katonai műholdakról lefényképezték a Perzsa-öböl térségének országaiban és Izraelben található kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát, valamint az amerikai katonai bázisok elhelyezkedését az egész régióban, és tudomása szerint a Kreml ezeket a felvételeket átadta az iráni rezsimnek.

Ezt nyilvánosan is elmondtam. Éreztük-e az Egyesült Államok reakcióját Oroszországgal szemben, például olyat, hogy ezt az egészet le kell állítaniuk? A probléma az, hogy bíznak Putyinban. És ez szégyen – jelentette ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök környezete valójában nem érti, mit akar Oroszország.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy ő egyike azon keveseknek, akik szemtől szembe mondják el Donald Trumpnak, amit gondolnak.

Szerinte kevés ember van a világon, aki meg tudja mondani az Egyesült Államok vezetőjének, hogy nem mindig van igaza.

Kijelentette, hogy Kijevnek szüksége van az Egyesült Államok támogatására, ahogyan nekik is szükségük van Ukrajnára. „Szükségünk van az Egyesült Államok támogatására, és nemcsak katonai értelemben. Nekik is szükségük van ránk és arra a tapasztalatra, amelyet a háború évei alatt szereztünk” – fogalmazott.

Zelenszkij azt mondta, hogy mivel az Egyesült Államok az elmúlt hetekben a Közel-Keletre összpontosított, a háromoldalú tárgyalásokat Oroszországgal egyelőre elhalasztották. Leszögezte egyúttal: bízik abban, hogy a tárgyalási folyamat később újraindul. Az elnök üdvözölte az Egyesült Államok Iránnal kötött tűzszüneti megállapodását, kijelentve, hogy ez megkönnyíti a konfliktus okozta energetikai válság megoldását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatását, különösen a fegyverszállításokat, folytatni kell.

Az államfő ismét leszögezte, hogy kész találkozni Putyinnal, hozzátéve, hogy magától értetődően „nem Moszkvában és nem Kijevben”. Azt is megjegyezte, hogy Putyin nem fog megállni, ha megszerzi a Donyec-medencét, hanem megpróbál megyeszékhelyeket is elfoglalni, köztük Harkivot.

Zelenszkij szerint Giorgia Meloni erős vezető, és ő az egyik leghangosabb támogatója Ukrajnának, Kijev pedig számít rá az országnak megítélt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében is. „Giorgia Meloninak jó kapcsolatai vannak az Egyesült Államokkal. Washingtonnak nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy szüntesse be támadásait, és vessen véget ennek a háborúnak. Ugyanez mondható el Brüsszelről is” – hangoztatta az ukrán elnök.