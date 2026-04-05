Irán újabb súlyos támadásokat indított

Az iráni hadsereg állítása szerint támadást hajtott végre alumíniumipari objektumok ellen is az Egyesült Arab Emírségekben, amely közölte, hogy rakéta- és dróntámadást igyekezett elhárítani.

A kuvaiti hadsereg közlése után, amely szerint több hullámban érkezett „ellenséges rakéta- és drónfenyegetés”, a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szombat este iráni dróntámadás célpontja volt a kuvaitvárosi minisztériumi épületegyüttes. A támadás jelentős károkat okozott az épületben, de személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a kuvaiti áram-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztérium közölte, hogy ellenséges iráni drónok támadtak két villamos erőműre, illetve tengervízlepárló üzemre. Az anyagi károk jelentősek, két erőművet le kellett állítani, de áldozatok nincsenek – áll a tárca közleményében.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma vasárnap az X közösségi oldalon közölte, hogy országszerte rakéta- és dróntámadások hangját lehetett hallani.

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg emírségekbeli alumíniumipari létesítményeket támadott, valamint amerikai katonai célpontokat. Állításuk szerint az öbölbeli alumíniumipar támogatja az egyesült államokbeli vadászgép- , illetve rakéta- és harckocsigyártást.

A bahreini Bapco Energies cég vasárnap közölte, hogy az egyik raktárában iráni támadás után kigyulladt egy tartály, sebesültekről nem érkeztek jelentések. A tüzet eloltották, folyik a károk felmérése – írta közleményében a vállalat.

(Nyitóképünkön: A Kuwait Petroleum Corporation (KPC) főhadiszállása is megsérült egy iráni dróntámadásban Kuvaitvárosban.)