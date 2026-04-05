2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
KUWAIT CITY, KUWAIT - APRIL 05: A view of damage after Kuwait Petroleum Corporation (KPC) headquarters was hit by Iranian unmanned aerial vehicle (UAV) attack in Kuwait City, Kuwait on April 05, 2026. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Irán újabb súlyos támadásokat indított

Infostart / MTI

Újabb támadásokat hajtott végre Irán vasárnapra virradóra a Perzsa-öböl országai ellen, Kuvaitban jelentős károkat okozva egy minisztériumi épületegyüttesben, villamos erőművekben és tengervízlepárló üzemekben. Az Egyesült Arab Emírségekből és Bahreinből is jelentettek károkat.

Az iráni hadsereg állítása szerint támadást hajtott végre alumíniumipari objektumok ellen is az Egyesült Arab Emírségekben, amely közölte, hogy rakéta- és dróntámadást igyekezett elhárítani.

A kuvaiti hadsereg közlése után, amely szerint több hullámban érkezett „ellenséges rakéta- és drónfenyegetés”, a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szombat este iráni dróntámadás célpontja volt a kuvaitvárosi minisztériumi épületegyüttes. A támadás jelentős károkat okozott az épületben, de személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a kuvaiti áram-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztérium közölte, hogy ellenséges iráni drónok támadtak két villamos erőműre, illetve tengervízlepárló üzemre. Az anyagi károk jelentősek, két erőművet le kellett állítani, de áldozatok nincsenek – áll a tárca közleményében.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma vasárnap az X közösségi oldalon közölte, hogy országszerte rakéta- és dróntámadások hangját lehetett hallani.

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg emírségekbeli alumíniumipari létesítményeket támadott, valamint amerikai katonai célpontokat. Állításuk szerint az öbölbeli alumíniumipar támogatja az egyesült államokbeli vadászgép- , illetve rakéta- és harckocsigyártást.

A bahreini Bapco Energies cég vasárnap közölte, hogy az egyik raktárában iráni támadás után kigyulladt egy tartály, sebesültekről nem érkeztek jelentések. A tüzet eloltották, folyik a károk felmérése – írta közleményében a vállalat.

(Nyitóképünkön: A Kuwait Petroleum Corporation (KPC) főhadiszállása is megsérült egy iráni dróntámadásban Kuvaitvárosban. Fotó: Stringer/Anadolu via Getty Images)

bahrein

irán

egyesült arab emírségek

kuvait

perzsa-öböl

iráni háború

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
