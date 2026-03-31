2026. március 31. kedd
Rheinmetall KF41 Skyranger 35 légvédelmi komplexum

Vérig sértette a fronton harcoló ukránokat a Rheinmetall vezérigazgatója, a vállalat bocsánatot kért

Onnan jött a sértés, ahonnan az Oroszország által több mint négy éve ostromlott Ukrajna aligha várta. Európa egyik legnagyobb fegyvergyártó vállalata, a Rheinmetall vezérigazgatója ugyanis az ukrán dróngyártókat konyhai háziasszonyokhoz hasonlította. Mindez nem sokkal azután történt, hogy Németország és Ukrajna közös fegyvergyártásban állapodott meg,

Az ominózus kijelentés a düsseldorfi fegyvergyártó cég vezérigazgatójának szájából hangzott el. A Der Tagesspiegel idézte Armin Pappergert, aki a „The Atlantic” magazinnak adott interjújában az ukrajnai dróntechnológia fejlődésével kapcsolatosan sajátos véleményt fogalmazott meg.

„Olyan, mintha legóval játszanánk. Konyháikban 3D nyomatók vannak, és drónalkatrészeket gyártanak. Ez nem innováció” – mondta a vezérigazgató, élve a „háziasszonyos” hasonlattal.

A vezérigazgató nyilatkozata rendkívüli felháborodást váltott ki Ukrajnában. Ugyancsak a német újság idézte Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadóját, aki hangsúlyozta az ukrán drónok sikereit az orosz tankok ellen. Alekszandr Kamisin ugyanakkor határozott ellenvéleményt fogalmazott meg az ukrán háziasszonyok „leminősítésével” kapcsolatban is.

„Az ukrán nők csakis tiszteletet érdemelnek” – fogalmazott a tanácsadó, utalva arra is, hogy a a fegyvergyárakban a nők éppen úgy dolgoznak, mint a férfiak. „Csodálatos háziasszonyok, mégis keményen helyt kell állniuk a hazai fegyvergyárakban is” – tette hozzá.

„Csakis tiszteletet érdemelnek”

– üzente a Rheinmetall vezérigazgatójának.

A vállalat a tiltakozás nyomán igyekezett bagatellizálni a vezérigazgató kijelentéseit. Az X portál által ismertetett nyilatkozatban elismerően szólt minden egyes ukrajnai nő és férfi hozzájárulásához az orosz háború sújtotta ország védelméhez.

„A Rheinmetall a legnagyobb tisztelettel tekint az ukrán lakosság hatalmas erőfeszítéseire az önvédelem érdekében”

– hangsúlyozta a cég.

Eddig is ismert volt, hogy az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legfőbb katonai támogatója. Mind a korábbi Scholz-kormány, mind a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kabinet igyekezett teljesíteni a kijevi kéréseket, az egyetlen kivételt a nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakéták jelentették. Mindezt Berlin azzal az indokkal utasította vissza, hogy a mintegy 500 kilométer hatótávolságú rakétákkal Moszkva is elérhető lenne, ezáltal pedig Németország belesodródhat a háborúba.

A két ország a múlt év végén a fegyvergyártás területén is partnerséget kötött egymással. A Kijevvel kötött egyezség az erről szóló beszámolók szerint előirányozta az is, hogy a fegyverek szükség esetén mindkét országban bevethetők, azaz az együttműködésből nem csak az ostromlott Ukrajna, de a Németország is profitálhat.

Volodimir Zelenszkijr reményét fejezte ki, hogy az első drónok már februárban megérkezhetnek Ukrajnába.

Az együttműködést az ukrán Frontline Robotics dróngyártó üzem és a müncheni székhelyű német Quantum System vállalat jelentette beegy német-ukrán üzleti fórumon. Eszerint közös vállalatot hoztak létre, amely állítólag évente több tízezer drónt foggyártani, köztük logisztikai és felderítő drónokat.

Az együttműködés a Rheinmetallt nem említette.

A legfrissebb előzményekhez tartozik az is, hogy a múlt hét végén Szaúd-Arábiába látogatott az ukrán elnök. Közvetlenül a vizit előtt bejelentette, hogy országa a drónjaival képes segítséget nyújtani az Öböl-térségnek.

Nagyra értékeljük azok támogatását, akik készek együttműköd ni velünk a biztonság garantálása érdekében, ezért mi is támogatjuk őket – fogalmazott a BBC szerint Volodimir Zelenszkij. Az öbölmenti országokban kialakult helyzetben nemcsak az új fegyverek gyártása a fontos, hanem nagyban számít a technológia, és a használatában szerzett valós tapasztalat is - tette hozzá.

Zelenszkij szerint csapataik rendelkeznek azzal a tapasztalattal, hogy miként lehet a drónokat integrálni a radarokkal, a légierő repülőivel és más légvédelmi rendszerekkel.

Cserébe segítséget kér Ukrajna védelmében az orosz invázióval szemben – idézte a BBC az ukrán elnököt.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát

Kedden túlnyomóan borult időre számíthatunk, több helyen alakulhat ki jellemzően gyenge intenzitású időszakos eső, zápor, majd estétől északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam - ugyanakkor maradhatnak tartósan borongós körzetek – írja a HungaroMet. A hétvége közeledtével azonban enyhe felmelegedés várható és a csapadék is egyre kevesebb lesz.

Kemény üzenetet küldött Donald Trump: az Egyesült Államok leállítja a védelmet, a szövetségeseknek maguknak kell megszerezniük az olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben nem biztosítja a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítmányok védelmét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

