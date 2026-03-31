Vérig sértette a fronton harcoló ukránokat a Rheinmetall vezérigazgatója, a vállalat bocsánatot kért

Az ominózus kijelentés a düsseldorfi fegyvergyártó cég vezérigazgatójának szájából hangzott el. A Der Tagesspiegel idézte Armin Pappergert, aki a „The Atlantic” magazinnak adott interjújában az ukrajnai dróntechnológia fejlődésével kapcsolatosan sajátos véleményt fogalmazott meg.

„Olyan, mintha legóval játszanánk. Konyháikban 3D nyomatók vannak, és drónalkatrészeket gyártanak. Ez nem innováció” – mondta a vezérigazgató, élve a „háziasszonyos” hasonlattal.

A vezérigazgató nyilatkozata rendkívüli felháborodást váltott ki Ukrajnában. Ugyancsak a német újság idézte Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadóját, aki hangsúlyozta az ukrán drónok sikereit az orosz tankok ellen. Alekszandr Kamisin ugyanakkor határozott ellenvéleményt fogalmazott meg az ukrán háziasszonyok „leminősítésével” kapcsolatban is.

„Az ukrán nők csakis tiszteletet érdemelnek” – fogalmazott a tanácsadó, utalva arra is, hogy a a fegyvergyárakban a nők éppen úgy dolgoznak, mint a férfiak. „Csodálatos háziasszonyok, mégis keményen helyt kell állniuk a hazai fegyvergyárakban is” – tette hozzá.

A vállalat a tiltakozás nyomán igyekezett bagatellizálni a vezérigazgató kijelentéseit. Az X portál által ismertetett nyilatkozatban elismerően szólt minden egyes ukrajnai nő és férfi hozzájárulásához az orosz háború sújtotta ország védelméhez.

Eddig is ismert volt, hogy az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legfőbb katonai támogatója. Mind a korábbi Scholz-kormány, mind a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kabinet igyekezett teljesíteni a kijevi kéréseket, az egyetlen kivételt a nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakéták jelentették. Mindezt Berlin azzal az indokkal utasította vissza, hogy a mintegy 500 kilométer hatótávolságú rakétákkal Moszkva is elérhető lenne, ezáltal pedig Németország belesodródhat a háborúba.

A két ország a múlt év végén a fegyvergyártás területén is partnerséget kötött egymással. A Kijevvel kötött egyezség az erről szóló beszámolók szerint előirányozta az is, hogy a fegyverek szükség esetén mindkét országban bevethetők, azaz az együttműködésből nem csak az ostromlott Ukrajna, de a Németország is profitálhat.

Volodimir Zelenszkijr reményét fejezte ki, hogy az első drónok már februárban megérkezhetnek Ukrajnába.

Az együttműködést az ukrán Frontline Robotics dróngyártó üzem és a müncheni székhelyű német Quantum System vállalat jelentette beegy német-ukrán üzleti fórumon. Eszerint közös vállalatot hoztak létre, amely állítólag évente több tízezer drónt foggyártani, köztük logisztikai és felderítő drónokat.

Az együttműködés a Rheinmetallt nem említette.

A legfrissebb előzményekhez tartozik az is, hogy a múlt hét végén Szaúd-Arábiába látogatott az ukrán elnök. Közvetlenül a vizit előtt bejelentette, hogy országa a drónjaival képes segítséget nyújtani az Öböl-térségnek.

Nagyra értékeljük azok támogatását, akik készek együttműköd ni velünk a biztonság garantálása érdekében, ezért mi is támogatjuk őket – fogalmazott a BBC szerint Volodimir Zelenszkij. Az öbölmenti országokban kialakult helyzetben nemcsak az új fegyverek gyártása a fontos, hanem nagyban számít a technológia, és a használatában szerzett valós tapasztalat is - tette hozzá.

Zelenszkij szerint csapataik rendelkeznek azzal a tapasztalattal, hogy miként lehet a drónokat integrálni a radarokkal, a légierő repülőivel és más légvédelmi rendszerekkel.

Cserébe segítséget kér Ukrajna védelmében az orosz invázióval szemben – idézte a BBC az ukrán elnököt.