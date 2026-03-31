INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pozitív vérmintacső, madárinfluenza-járvány.
Nyitókép: Getty Images

Kórházban ápolják az első, H9N2 madárinfluenzával megfertőződött európai embert

Infostart

Az érintett egy alapbetegségben szenvedő fiú, akinél egy afrikai látogatásról való visszatérése után Lombardiában diagnosztizálták a vírust.

Az olasz egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy a madárinfluenza egyik altípusával kórházban kezelnek egy embert. Az érintett személynek más, meglévő alapbetegségei is vannak, így jelenleg elkülönítésben ápolják – írja az Euronews.

A beszámoló szerint az ember Európán kívülről érkezett az olaszországi Lombardiába, ahol

Európában elsőként észlelték nála a H9N2-típusú madárinfluenza-fertőzést.

Guido Bertolaso, Lombardia jóléti tanácsosa közölte: az érintett egy alapbetegségben szenvedő fiú, akinél egy afrikai látogatásról való visszatérése után diagnosztizálták a vírust. A fertőzés nem okozott komolyabb betegséget nála, de egy idei biztosan a monzai San Gerardo kórházban kell maradnia.

„Az összes szükséges vizsgálatot haladéktalanul elvégezték, és az eset kontaktjait azonosították a rutinszerű megelőzési és járványügyi megfigyelési tevékenységek részeként” – közölte az olasz egészségügyi minisztérium.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) adatai szerint 1998-tól 2026 februárjáig összesen 195 A(H9N2) influenzafertőzésről számolt be világszerte tíz ázsiai és afrikai ország.

A H9N2 influenzavírusok az A típusú influenzavírusok közé tartoznak. Ez a nagy víruscsoport magában foglalja az emberi szezonális influenzát okozó két vírust (H1N1 és H3N2), valamint számos más, madarakat megfertőző vírust is. A H9N2 influenzavírusokat alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusokként tartják számon, ami azt jelenti, hogy

a H9N2 alapvetően baromfikat betegít meg, és nagyon ritka, hogy az embereknél enyhe megbetegedésen kívül bármi mást okozzon.

A H9N2 tehát kevésbé veszélyes az emberekre, csak erősen szennyezett környezetben, baromfival való közvetlen érintkezés révén történhet ferőzés.

Habár Európában a mostani volt az első emberi eset, korábban több száz emberi H9N2-esetet regisztráltak, főként Ázsia és Afrika országaiban.

Kezdőlap    Külföld    Kórházban ápolják az első, H9N2 madárinfluenzával megfertőződött európai embert

Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Megvan a győztes tervező Rákosrendező rehabilitációjára

Karácsony Gergely főpolgármester az eredményhirdetés napját történelminek nevezte, szerinte Rákosrendező Budapest autonómiája visszaszerzésének szimbóluma. Egy óriási park és 10 ezer új lakás kell hogy létrejöjjön. Vitézy Dávid társelnökként segítette Karácsony Gergely munkáját a bírálóbizottság élén. Jelezte, 40 ezer parkolóhely helyett 15 hektáros park keletkezik, rengeteg meghirdethető lakás, nem a tőkét szolgáló luxusnegyed, hanem új városrész. A győztes egy 5 nemzetiségű konzorcium, a francia, német, holland, magyar és szlovák Coldefy.
 

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Sokkoló, ami kiderült a szombati 6,5 milliárdos lottónyereményről: erre nagyon kevesen számítottak

Sokkoló, ami kiderült a szombati 6,5 milliárdos lottónyereményről: erre nagyon kevesen számítottak

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

Burned Kuwaiti oil tanker pictured off Dubai coast after Iran reportedly hit vessel

