Kórházban ápolják az első, H9N2 madárinfluenzával megfertőződött európai embert

Az olasz egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy a madárinfluenza egyik altípusával kórházban kezelnek egy embert. Az érintett személynek más, meglévő alapbetegségei is vannak, így jelenleg elkülönítésben ápolják – írja az Euronews.

A beszámoló szerint az ember Európán kívülről érkezett az olaszországi Lombardiába, ahol

Európában elsőként észlelték nála a H9N2-típusú madárinfluenza-fertőzést.

Guido Bertolaso, Lombardia jóléti tanácsosa közölte: az érintett egy alapbetegségben szenvedő fiú, akinél egy afrikai látogatásról való visszatérése után diagnosztizálták a vírust. A fertőzés nem okozott komolyabb betegséget nála, de egy idei biztosan a monzai San Gerardo kórházban kell maradnia.

„Az összes szükséges vizsgálatot haladéktalanul elvégezték, és az eset kontaktjait azonosították a rutinszerű megelőzési és járványügyi megfigyelési tevékenységek részeként” – közölte az olasz egészségügyi minisztérium.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) adatai szerint 1998-tól 2026 februárjáig összesen 195 A(H9N2) influenzafertőzésről számolt be világszerte tíz ázsiai és afrikai ország.

A H9N2 influenzavírusok az A típusú influenzavírusok közé tartoznak. Ez a nagy víruscsoport magában foglalja az emberi szezonális influenzát okozó két vírust (H1N1 és H3N2), valamint számos más, madarakat megfertőző vírust is. A H9N2 influenzavírusokat alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusokként tartják számon, ami azt jelenti, hogy

a H9N2 alapvetően baromfikat betegít meg, és nagyon ritka, hogy az embereknél enyhe megbetegedésen kívül bármi mást okozzon.

A H9N2 tehát kevésbé veszélyes az emberekre, csak erősen szennyezett környezetben, baromfival való közvetlen érintkezés révén történhet ferőzés.

Habár Európában a mostani volt az első emberi eset, korábban több száz emberi H9N2-esetet regisztráltak, főként Ázsia és Afrika országaiban.