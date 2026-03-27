INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Israel and Iran small flags on burning dark background. Concept of crisis of war and political conflicts between nations. Selective focus
Pusztító bombázások: végzetes veszteség érhette az iráni haditengerészetet

Az izraeli hadsereg közölte: egy olyan üzemre mértek csapásokat, ahol az iráni haditengerészet rakétáinak és tengeri aknáinak nagy részét állítják elő.

Az izraeli hadsereg pénteken csapást mért az iráni haditengerészet legfontosabb rakéta- és aknagyártó létesítményére – írja a Portfolio az Iran International beszámolója alapján.

A Jazd városában található komplexumban tervezték, fejlesztették, szerelték össze és tárolták az iráni haderő korszerű rakétáit. Ezeket a fegyvereket hadihajókról, tengeralattjárókról és helikopterekről indítva, tengeri célpontok ellen vetették volna be a közlemény szerint.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy az iráni haditengerészet rakétáinak és tengeri aknáinak nagy részét abban az üzemben állítják elő, melyet most találatok értek.

Az izraeliek beszámolója szerint a precíziós csapást a katonai és a haditengerészeti hírszerzés információi alapján hajtották végre. Mint közölték, a művelet jelentős kárt okozott az iráni haditengerészet gyártókapacitásában. Hozzátették: az izraeli harci repülőgépek csütörtök éjszaka ballisztikus rakétákat gyártó létesítményeket és légvédelmi rendszereket is támadtak Iránban.

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
A forintot is megégetik a háborús fejlemények, egyre fájóbbak a veszteségek

A forintot is megégetik a háborús fejlemények, egyre fájóbbak a veszteségek

Péntek is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat. A forinton egyre nő a nyomás, a magyar deviza jelentősen gyengül egész nap.

Hivatalos, új pénzérméket vezetnek be Magyarországon: ennyit érnek, már mától forgalomban vannak

Hivatalos, új pénzérméket vezetnek be Magyarországon: ennyit érnek, már mától forgalomban vannak

A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme is.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 27. 13:07
Berepülő drónok – NATO-segítséget kér a balti trió
2026. március 27. 12:15
Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek
