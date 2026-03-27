Pusztító bombázások: végzetes veszteség érhette az iráni haditengerészetet

Az izraeli hadsereg pénteken csapást mért az iráni haditengerészet legfontosabb rakéta- és aknagyártó létesítményére – írja a Portfolio az Iran International beszámolója alapján.

A Jazd városában található komplexumban tervezték, fejlesztették, szerelték össze és tárolták az iráni haderő korszerű rakétáit. Ezeket a fegyvereket hadihajókról, tengeralattjárókról és helikopterekről indítva, tengeri célpontok ellen vetették volna be a közlemény szerint.

Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy az iráni haditengerészet rakétáinak és tengeri aknáinak nagy részét abban az üzemben állítják elő, melyet most találatok értek.

Az izraeliek beszámolója szerint a precíziós csapást a katonai és a haditengerészeti hírszerzés információi alapján hajtották végre. Mint közölték, a művelet jelentős kárt okozott az iráni haditengerészet gyártókapacitásában. Hozzátették: az izraeli harci repülőgépek csütörtök éjszaka ballisztikus rakétákat gyártó létesítményeket és légvédelmi rendszereket is támadtak Iránban.