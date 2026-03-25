ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.98
usd:
334.81
bux:
124235.55
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flags of Ukraine and the United States of America
Nyitókép: Getty Images / Manuel Augusto Moreno

Az amerikaiak máris beruháznak Ukrajnába

Infostart / MTI

Az amerikai-ukrán újjáépítési befektetési alap igazgatótanácsának ülésén jóváhagyták az alap első befektetését a kettős felhasználású eszközök gyártásában részt vevő Sine Engineering ukrán tech vállalatba – hozta nyilvánosságra Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök

A cég a kormányfő tájékoztatása szerint a kommunikáció és a navigáció területén tevékenykedik. Az általa készített alkatrészeket drón-, illetve drónelfogó eszközöket gyártó több mint 150 ukrán cég használja - emelte ki Szviridenko.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kevesebb mint egy évvel a kétoldalú megállapodás aláírása után az alap már végrehajtotta az első befektetést, és több mint kétszáz pályázat érkezett hozzá elbírálásra. "A pályázatok több mint fele ukrán cégektől származik. A legtöbb projektjavaslat az energetikai szektorból érkezett, amely kulcsfontosságú Ukrajna számára.

A kiemelt prioritások közé tartozik továbbá a kettős felhasználású termékek gyártása,

az infrastruktúra fejlesztése, valamint a gazdaságilag és iparilag kiemelt jelentőségű ásványi anyagok területe" - írta Szviridenko.

Hozzátette, hogy a befektetési alap része Ukrajna és az Egyesült Államok stratégiai partnerségének. "Sikeres működése azt mutatja, hogy Ukrajna egyedi tapasztalatokkal és technológiákkal rendelkezik, és sikeres üzleti példává válhat" - emelte ki a kormányfő.

Kezdőlap    Külföld    Az amerikaiak máris beruháznak Ukrajnába

beruházás

újjáépítési alap

amerikai-ukrán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
VIDEÓ
Kit szorít most az idő az iráni háborúban?
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság?
Miért van szükség az euró bevezetésére?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.26. csütörtök, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 21:56
Az iráni koronaherceg is felszólal az amerikai CPAC-en Dallasban
2026. március 25. 21:43
Volodimir Zelenszkij: az USA súlyos árat kér a biztonsági garanciákért
×
×