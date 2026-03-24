Egy megbilincselt gyanúsítottak éppen kihallgatnak.
Marseille-i gyilkosság – tíz embert vett őrizetbe a rendőrség

A gyilkosságot vélhetően egy drogbanda rendelte meg, az áldozat pedig egy ismert kábítószer-ellenes aktivista volt. A francia belügy szerint az eset inkább volt példastatuálás, mint leszámolás.

A francia rendőrség tíz gyanúsítottat vett őrizetbe Dél-Franciaországban egy nagy visszhangot kiváltó marseille-i gyilkosság kapcsán, amelyet feltehetően kábítószer-kereskedők rendeltek meg – közölte hétfőn a francia sajtó.

A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy segítették azt a bandát, amely négy hónapja lelőtte egy ismert kábítószer-ellenes aktivista testvérét. Az ügyészség közlése szerint gyilkosság és bűnszervezetben való részvétel miatt folyik ellenük eljárás.

A Le Parisien beszámolója szerint az őrizetbe vettek a hírhedt DZ Mafia nevű drogbandával állnak kapcsolatban, a gyilkosság megrendelésével pedig a banda bebörtönzött vezetőjét gyanúsítják. A France Info szerint nyolc férfi és két nő került őrizetbe, mindannyian a húszas éveik elején járnak.

Laurent Nunez belügyminiszter korábban úgy nyilatkozott: a 20 éves Mehdi Kessaci meggyilkolása inkább megfélemlítés volt, nem a drogbandák között megszokott leszámolás.

A lövöldözés után Emmanuel Macron francia elnök válságértekezletet hívott össze a kábítószer-bűnözés elleni intézkedésekről, Marseille-ben pedig több ezren tüntettek az erőszak ellen.

Az áldozat bátyja, a 22 éves Amine Kessaci egyesületet hozott létre a drogbandák által érintett családok támogatására, és nyíltan fellép a hálózatok ellen. Testvére meggyilkolása után a kormány tétlenségét bírálta, és arra figyelmeztetett, hogy élet-halál harc folyik, ami ellen minél hamarabb fel kell lépni.

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Brutális pofont kaptak a legendás autógyártók: egy kínai márka letarolta a piacot

