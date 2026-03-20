2026. március 20. péntek Klaudia
Darkweb, darknet and hacking concept. Hacker with cellphone. Man using dark web with smartphone. Mobile phone fraud, online scam and cyber security threat. Scammer using stolen cell. AR data code.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Elképszető akció rázta meg a darkwebet

Egy nemzetközi bűnüldöző akció keretében a hatóságok több mint 373 ezer, gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos tartalmakat hirdető, illetve kiberszolgáltatásokat kínáló weboldalt számoltak fel a darkneten – közölte az Európai Unió bűnüldözési együttműködési szervezete, az Europol pénteken.

A tájékoztatás szerint a német hatóságok vezetésével, az Europol támogatásával márciusban végrehajtott akcióban 23 ország vett részt. A nyomozás még 2021 közepén indult az „Alice with Violence CP” nevű darkwebes platform ellen.

A hatóságok megállapították, hogy a platform üzemeltetője több mint 373 ezer illegális weboldalt működtetett, amelyeken gyermekek szexuális bántalmazását bemutató anyagokat, valamint kiberbűnözési szolgáltatásokat hirdettek. Az oldalak valójában csalással működtek: a kínált tartalmakat nem szállították, céljuk a felhasználók pénzének megszerzése volt.

Az akció eddigi eredményei között szerepel egy elkövető azonosítása, 440 felhasználó beazonosítása világszerte, több mint 373 ezer weboldal leállítása, 105 szerver lefoglalása, valamint számos elektronikus eszköz – köztük számítógépek és mobiltelefonok – biztosítása.

A nyomozás során kiderült, hogy a platformot egy 35 éves, Kínában élő férfi működtette, aki a hatóságok becslése szerint mintegy 345 ezer euró bevételre tett szert körülbelül 10 ezer ügyféltől. A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Az azonosított 440 felhasználó ellen – akik fizetni próbáltak a hirdetett illegális tartalmakért – szintén eljárás indult, közülük több mint száznak az ügyében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A többéves nyomozás során a hatóságok minden esetben azonnal intézkedtek, amikor veszélyben lévő gyermekeket azonosítottak, és lépéseket tettek védelmük érdekében.

Az Europol a művelet során összehangolta az információcserét az érintett nemzeti hatóságok között, elemző támogatást nyújtott, valamint részt vett a kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésében is.

A szervezet kiemelte: a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem továbbra is prioritás, és ennek részeként új kezdeményezéseket is indított az áldozatok támogatására és az elkövetők felderítésére.

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen" – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

