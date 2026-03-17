Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Nyitókép: Pexels.com

Bíróság előtt a Lumumba-gyilkosság egyik feltételezett szereplője

Infostart / MTI

Bíróság elé állítják Belgiumban azt a korábbi belga diplomatát, aki szerepet játszhatott Patrice Lumumba kongói függetlenségi vezető és a függetlenné vált ország első kormányfője meggyilkolásában – tájékoztatott a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap kedden.

A napilap beszámolója szerint a belga hatóságok azért rendelték el a most 93 éves Etienne Davignon bíróság elé állítását, mert a gyanú szerint részt vett a kongói vezető 1961-es meggyilkolásához vezető döntésekben.

A volt belga diplomatát háborús bűncselekményekben való részvétellel vádolják.

Davignon az utolsó még élő azon belga tisztviselők közül, akiket Patrice Lumumba családja a Brüsszelben benyújtott feljelentésben mint elkövetőt megnevezett. Etienne Davignon mindig tagadta, hogy részt vett volna az egykori kongói kormányfő meggyilkolásában.

A napilap emlékezetetett, noha 2002-ben egy belga parlamenti vizsgálóbizottság már elismerte Belgium részvételét a kongói függetlenségi vezető halálában, Lumumba gyermekei és unokái 2011 júniusában polgári jogi keresetet nyújtottak be a felelősök elszámoltatására. 2025 júniusban a belga szövetségi ügyészség Davignon büntetőeljárás alá vonását kérte „jogellenes fogva tartás és átszállítás”, a tisztességes eljáráshoz való jog megtagadása, valamint „megalázó és embertelen bánásmód” alkalmazása miatt. Az ügyészség úgy véli, hogy Davignon tudott Lumumba letartóztatásának terveiről, azonban esetében gyilkossági szándékot nem talált.

A Budapesten született volt belga diplomata, az Európai Bizottság korábbi alelnöke az események idején 28 éves diplomata gyakornok volt

– jegyezték meg.

Kongó 1885-től II. Lipót belga király személyes birtoka volt, 1908-ban lett belga gyarmat. A gyarmati időszakban az ország nyersanyagainak kiaknázása rendkívül kegyetlen módon történt; a mindennapos volt az őslakosok kínzása, megcsonkítása, a beszolgáltatási kvótát nem teljesítő falvak felégetése. A kegyetlenségek, az éhínség és a trópusi járványok következtében több millióan haltak meg. Az ország 1960. július 1-jén nyerte el függetlenségét, a hatalom Joseph Kasavubu elnök és Patrice Lumumba miniszterelnök között oszlott meg.

Az afrikai függetlenség szimbólumának is tekintett Lumumba a függetlenség után nem sokkal kirobbant kongói válság kezelésében, a Belgium által támogatott katangai szakadárok leverésében a Szovjetuniótól kért segítséget, amivel sem Kasavubu, sem a vezérkari főnök nem értett egyet. Utóbbi nem sokkal később puccsot hajtott végre, Lumumba pedig a katangaiak kezére került, akik belga tisztek aktív közreműködésével kivégezték. Holttestét sekély sírban földelték el, majd másnap kiásták, feldarabolták és kénsavban megsemmisítették. Lumumbának a mai napig nincsen sírja.

2001-ben egy belga parlamenti vizsgálat megállapította, hogy több belga tisztviselő „erkölcsileg felelős” Lumumba haláláért, és a flamand liberális Guy Verhofstadt vezette belga kormány egy évvel később hivatalosan bocsánatot kért a gyilkosságért.

2020-ban Fülöp belga király Kongó függetlenné válásának 60. évfordulóján a „legmélyebb sajnálatát” fejezte ki az országban elkövetett kegyetlenségek miatt. A hivatalos bocsánatkéréstől azonban elzárkózott, tartva attól, hogy a Kongói DK kárpótlási igényeket támasztana.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Magyar Péter Orosházán: a magyar történelmet nem Ukrajnában írják

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

