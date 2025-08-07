Bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között

Az Airportal.hu azt írta, hogy Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépeket közlekedtet majd az útvonalon.

A légitársaság a budapestivel együtt hat új járatot jelentett be a 2026-os nyári menetrendi időszaktól, Dallas Fort Worth-ből Athénba, Buenos Airesbe és Zürichbe, Miamiból Milánóba, Philadelphiából pedig Budapest mellett Prágába is repülhetnek majd az utasok.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon azt írta, hogy az elmúlt hónapokban megfeszített munka zajlott azért, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Hozzátette: a mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél, további járatok nyitásán is dolgoznak.