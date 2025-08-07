ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.95
usd:
341.6
bux:
103359.06
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az American Airlines amerikai légitársaság repülőgépei állnak a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtéren a virginiai Arlingtonban 2020. március 25-én. A koronavírus-járvány országok közötti terjedésének megfékezése érdekében bevezetett kényszerintézkedések miatt az American Airlinesnak jelentős kapacitáscsökkentést kellett végrehajtania és súlyos anyagi veszteséget szenvedett.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

Bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között

Infostart

Az American Airlines 2026. május 21-től szezonális járatot indít Budapest és Philadelphia között.

Az Airportal.hu azt írta, hogy Boeing 787-8 Dreamliner repülőgépeket közlekedtet majd az útvonalon.

A légitársaság a budapestivel együtt hat új járatot jelentett be a 2026-os nyári menetrendi időszaktól, Dallas Fort Worth-ből Athénba, Buenos Airesbe és Zürichbe, Miamiból Milánóba, Philadelphiából pedig Budapest mellett Prágába is repülhetnek majd az utasok.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon azt írta, hogy az elmúlt hónapokban megfeszített munka zajlott azért, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Hozzátette: a mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél, további járatok nyitásán is dolgoznak.

Kezdőlap    Gazdaság    Bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és az Egyesült Államok között

budapest

légi közlekedés

repülés

philadelphia

american airlines

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait

Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait

Magyarországon elsőként alkalmazott középfeszültségű soros feszültségszabályozót (IVR) az E.ON Hungária Csoport, amely gyors, rugalmas és költséghatékony megoldást kínál az egyre gyakoribbá váló hálózati feszültségingadozások kezelésére - közölte a vállalat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Hihetetlen, hol nyaral a magyarok többsége 2025-ben: rengetegen mondanak nemet az Adriára?

Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 16:15
Korányi G. Tamás: az OTP stabilan képes negyedévente 300 milliárd adózott eredményt szállítani
2025. augusztus 7. 11:50
A gázolajosok holnap tankoljanak!
×
×
×
×