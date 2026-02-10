Szakértő: újra történelmet írt Japán első női kormányfője, szüksége is van a szupererős többségre

Takaicsi Szanae rendkívül jó ritmusérzékkel megragadta azt a pillanatot, azt a momentumot, amikor a legnagyobb esélyt kapott az LDP arra, hogy többséget szerezzen – mondta Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája az InfoRádióban.

Az LDP Abe Sinzó 2020 augusztusi lemondása óta folyamatosan bizonytalan támogatottsággal és bizonytalan programmal haladt, ami meg is mutatkozott abban, hogy sorra váltották egymást a miniszterelnökök. Gyakorlatilag

minden évben miniszterelnök-váltás volt, Takaicsi Szanae az ötödik miniszterelnök 2020 óta. Ez elég szokatlan, pláne egy ilyen stabilnak gondolt nagy ország és gazdaság életében. Az emberek már nagyon vágytak valami biztonságra, valami stabilitásra. És ő nagyon jól kihasználta ezt a légkört.

Azért volt rá szükség, hogy többséget kapjon az alsóházban, mert fontos fiskális, gazdaságpolitikai döntéseket akar keresztülvinni, és fontos biztonságpolitikai döntések előtt áll. És hogy ezeket minél simábban át tudja vinni, biztos többségre volt szüksége – tette hozzá a szakértő.

Már önmagában az LDP is kétharmadot kapott, de a jelenlegi koalíciós partnerével, a japán innovációs párttal együtt egy szupererős többséghez jutottak. A koalíció azért megmarad, bár az LDP nem szorul rá, tehát ez egy nagyon erős felhatalmazás az alsóháznak. A kérdés az, hogy most mihez kezdenek? Takaicsinek sok programpontja van, és ezek közül sok kifejezetten a belpolitikára fókuszál, és találkozik a lakosság szimpátiájával. Ilyen az élelmiszerek 8 százalékos fogyasztási adójának a felfüggesztése.

Ezzel Takaicsi azt akarja elérni, hogy könnyítsen a háztartások helyzetén az inflációs nyomás idején. Az ügy nagyon népszerű, de kérdéses, hogy még ilyen hatalmas, szupertöbbségi támogatással is miként fogják megoldani,

honnan lesz rá fedezet, ugyanis Japán eladósodottsága a fejlett országok között kimagaslóan magas, 260 százalék körül van.

Emellett a kormányfő a biztonságpolitikai program felgyorsítását is szeretné elérni. Geopolitikailag jelenleg nagyon feszült a légkör Kelet-Ázsiában is, és ő biztosra akar menni. Azt szeretné, hogy Japán megerősödjön, hogy biztonságpolitikailag kiszámíthatóbbnak és erősebbnek érezhesse magát a kínai riválissal szemben – mondta Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája az InfoRádióban.