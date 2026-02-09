ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök sajtóértekezletet tart a tokiói kormányfõi rezidencián 2026. január 19-én. Takaicsi bejelentette, hogy január 23-án feloszlatja a parlamentet és elõrehozott választásokat ír ki. A hivatalos kampány január 27-én kezdõdik a várhatóan február 8-án tartandó voksolásra, amelyen a szavazók az alsóház 465 képviselõjét választják meg. A 64 éves politikus 2025. október 21-én lett Japán elsõ nõi kormányfõje.
Nyitókép: MTI/AP/ZUMA pool/Rodrigo Reyes Marin

Jobbközép kétharmad Japánban

Infostart / MTI

A Takaicsi Szanae miniszterelnök vezette Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) a vasárnapi választásokat követően bizonyosan megszerzi a képviselőházi mandátumok kétharmadát – közölte az NHK japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítésére hivatkozva.

A Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) történelmi jelentőségű győzelmet aratott a február 8-án tartott előrehozott alsóházi választáson, egymaga megszerezve a képviselői helyek több mint kétharmadát - közölte a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK, valamint több nemzetközi hírügynökség.

A 465 fős képviselőházban az LDP 316 mandátumot szerzett a korábbi 198 után, ezzel elsőként érte el az 1945-öt követő időszakban az önálló kétharmados többséget. A kormánypárt ezzel alkotmánymódosításokat kezdeményezhet, és törvényeket fogadhat el még akkor is, ha a felsőház elutasítja azokat. Az LDP koalíciós partnere, a Japán Megújulás Párt (JIP) 36 helyet szerzett a korábbi 34 után, így a koalíció összesen 352 mandátummal rendelkezik.

Az ellenzék súlyos vereséget szenvedett. Az Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito párt egyesülésével januárban alakult Centrista Reformszövetség mandátumai 167-ről 49-re zuhantak.

A választási részvétel 56,26 százalékos volt a Kyodo News közlése szerint, kissé magasabb, mint korábban.

Takaicsi Szanae miniszterelnök a győzelem után kijelentette: kormánya „rendkívül nagy felelősséget visel” a kampányígéretek következetes végrehajtásáért.

Takaicsi – aki 2025 októberében lett Japán első női kormányfője – mindössze néhány hónappal hivatalba lépése után írta ki a választást. Elemzők szerint a győzelem Takaicsi személyes népszerűségének köszönhető, aki konzervatív, nemzetbiztonsági keményvonalasként erősíti a védelmi kiadásokat, szorosabb szövetséget szorgalmaz az Egyesült Államokkal, és határozottan lép fel Kínával szemben.

Takaicsi régóta szorgalmazza a japán alkotmány 9. cikkelye, a „pacifista záradék” felülvizsgálatát, amely 1947 óta rögzíti, hogy Japán lemond a háborúról mint szuverén jogról és az erő alkalmazásáról nemzetközi viták rendezésére. A kétharmados többség ezt most megvalósíthatóvá teszi.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán gratulált Takaicsinek a „földcsuszamlásszerű győzelemhez”, és támogatásáról biztosította konzervatív programját. Trump már korábban is teljes támogatásáról biztosította Takaicsit, aki márciusban látogatást tervez a Fehér Házba. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is üdvözölte az eredményt, hangsúlyozva a japán-amerikai szövetség erejét.

Külföld    Jobbközép kétharmad Japánban

japán

választás

takaicsi szanae

