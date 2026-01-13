Nagyszabású mélytengeri művelet: Japán tovább csökkentené Kína-függőségét

Japán elindította az első olyan tengeri kutatóexpedícióját, melynek célja ritkaföldfémek ipari méretű kitermelésének tesztelése a tenger mélyéről– írja a Portfolio a Handelsblatt beszámolója alapján.

A fúróberendezéssel felszerelt, Chikyu nevű kutatóhajó a Tokiótól körülbelül 1900 kilométerre található Minamitori-sziget térségébe hajózott, ahol 6 kilométeres mélységből egy hónapon át folyamatosan szivattyúznának a felszínre ritkaföldfémekben gazdag iszapot. A hajón 130 fős legénység dolgozik, a visszatérés február 14-én várható.

A Minamitori-sziget környéki bányászat az első kísérlet arra, hogy a ritkaföldfémeket japán forrásból, tengeri lelőhelyről nyerjék ki.

A kutatóexpedíció közvetlen előzménye, hogy a kínai vezetés a múlt héten megtiltotta több polgári és katonai felhasználású termék exportját Japánba, és a Wall Street Journal értesülése szerint a ritkaföldfém-kivitel további szigorítását is megkezdte. Ezek az elemek kulcsfontosságúak az elektromos és hibrid járművek motorjaiban használt mágnesekhez, így a japán autóipar számára stratégiai jelentőségű az ellátás biztonsága.

Japán már a 2010-es kínai exportkorlátozások után elkezdte diverzifikálni beszerzéseit, és a kínai függőség azóta 90 százalékról 60-ra csökkent különböző ausztrál projektek révén, valamint az újrahasznosítás ösztönzésével. A magas költségek miatt eddig nem volt gazdaságos a projekt, de a kínai exportkorlátozások és az emelkedő árak mellett a jövőben már megtérülővé válhat elemzők előrejelzése szerint.

A japán kormány 2018 óta mintegy 40 milliárd jent (83,72 milliárd forintot) költött a fejlesztésre, és ha a mostani próba sikeres lesz, 2027 februárjától megkezdődhet az első nagyobb léptékű kitermelés.