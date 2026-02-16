Japanológus: Margaret Thatchernél is keményebb kezű Vaslady a japán miniszterelnök

A Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) történelmi jelentőségű győzelmet aratott a február 8-án tartott előrehozott alsóházi választáson, egymaga megszerezve a képviselői helyek több mint kétharmadát. Takaicsi Szanaéről előbb lehetett tudni, hogy metáldobos, motorozik és tévés műsorvezető, mint azt, hogy mi a politikája. Mostanában japán Vasladyként emlegetik.

Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: Takaicsi Szanae politikai előképének Margaret Thatchert tekinti, akit szintén Vasladynek hívott a világ, de hozzá képest az új japán miniszterelnök „még inkább Vaslady”. Nagyon színes egyéniség. 65 éves idén, egy ősi japán városban, Narában született egy hétköznapi, középosztálybeli családba. Apja valamilyen autóipari cégnél dolgozott, édesanyja pedig a rendőrségi prefektúrai rendőrségen volt alkalmazott, innen került a politikába, ami nagyon ritka Japánban, mert a japán politikai hagyományok szerint általában politikus dinasztiák nevelik ki egymás után az utódaikat, és azok viszik tovább a programjaikat.

„A másik nagy különbség az, hogy az októberi választási küzdelemben öt jelölt volt, négy férfi és egy nő. Mind nagyon jól felkészültek voltak, de a négy férfi mindegyike egy kicsit önmagát hozta előtérbe, így kioltották egymást, és végül az egyetlen nő jött be győztesnek egy nagyon határozott kommunikációval. Fontos megkülönböztető jegy, ami Takaicsi Szanaét elhatárolja a korábbi politikusoktól, hogy

nagyon határozott a kommunikációja, rövid mondatokban, értelmes üzenetekben kommunikál a választóival.

Tehát nincs az a körtönfalazás, mismásolás, amit nagyon sokszor láttunk politikusoktól, akik óvatoskodnak” – mondta Hidasi Judit. Emellett „bevállalós” típusnak tartja, mert olyan küldetéseket, olyan feladatokat is elvállalt a korábbi politikusi életében, amilyeneket más politikusok nem.

Kiemelte még, hogy az új vezető kimaradt a Liberális Demokrata Pártot az utóbbi évtizedekben sújtó rengeteg korrupciós botrányból. Az LDP-n belül vannak különféle frakciók, és ezeket egy-egy politikusi dinasztia vezeti vagy uralja. Ezen vezetők közül többeket negatívan érintettek gazdasági korrupciós ügyek, pártfinanszírozási kérdések is, Takaicsi Szanae azonban „tiszta” maradt.

Az idősebb japán politikusok közül sokan nem gondolták, hogy a fiatal nő sokáig megőrizheti pozícióját a párt élén, részben ezért is fogadták el először a személyét annak ellenére, hogy nem a hagyományos politikussá válási utat járta be és a személye is más, mint a politikusdinasztiákból érkezetteké. Emellett Takacsi agendájában szerepel egy sor olyan tétel, amely tartalmilag nagyon is közel áll a konzervatív, idősebb politikus nemzedék szívéhez.

Ilyen például a nemzetbiztonsági, védelmi politika erősítése, ilyen a migráció, a bevándorlás elleni hozzáállás és ennek a megerősítése a politikai intézkedésekkel,

de ilyen a császári családhoz, a monarchiához való viszony vagy konzervatív értékekhez, a családi értékekhez való viszony, ami segítette a támogatottságát a veterán politikusok körében – mondta Hidasi Judit.

A fiataloknak pedig az lehetett nagyon szimpatikus, hogy a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos lehetőségek jobb kihasználását ígérte. Ez azért is lehetett nagyon sikeres üzenet, mert a japán fiatalokban tetten érhető egy szorongás arra vonatkozóan, hogy Japán nehogy lemaradjon Kínához képest a digitalizációban.

A japanológus kiemelte még, hogy Takaicsi Szanae be akarja bizonyítani, hogy kitartó, következetes, koherens munkával bármit el lehet érni.

„Ő maga a legjobb példája ennek, ő maga szolgál modellül, tudniillik hihetetlen munkabírása van, csak 3-4 órákat alszik, és a környezetétől is ezt várja el.

Nagyon kemény főnök, de kérdés, hogy ezt meddig bírja ő maga és a környezete"

– fogalmazott.

Hidasi Judit szerint azt nem lehet múltbeli példák alapján meghatározni, hogy a kétharmados támogatottsággal mit hajthat végre Takaicsi Szanae, ugyanis ilyen többséggel nemcsak az LDP, de még egyetlen párt sem nyert választást soha Japánban, ez történelmi rekord volt. Mindenesetre a belpolitikai várakozások nagyon magasak, mert az 1990-es években kezdődött gazdasági recesszióból Japán még nem igazán lábalt ki.