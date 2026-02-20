ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök sajtóértekezletet tart a tokiói kormányfõi rezidencián 2026. január 19-én. Takaicsi bejelentette, hogy január 23-án feloszlatja a parlamentet és elõrehozott választásokat ír ki. A hivatalos kampány január 27-én kezdõdik a várhatóan február 8-án tartandó voksolásra, amelyen a szavazók az alsóház 465 képviselõjét választják meg. A 64 éves politikus 2025. október 21-én lett Japán elsõ nõi kormányfõje.
Nyitókép: MTI/AP/ZUMA pool/Rodrigo Reyes Marin

Élesen bírálta Kínát a régi-új japán kormányfő első nagy beszédében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Erős és virágzó Japánt ígért pénteki beszédében a szigetország miniszterelnöke, aki egyúttal azt is elmondta, erősíteni fogja hazája védelmi kapacitásait Kínával szemben és „megnyomja a növekedés gombját”.

Takaicsi Szanae kétszeresen is történelmet írt: ő Japán első női kormányfője, és miután feloszlatta a parlamentet és újra megnyerte a választást, ő az első a szigetország történetében a második világháború óta, aki kétharmados többségre tett szert a parlamentben.

Parlamenti beszédében Takaicsi Szanae bírálta Kínát, amely szerinte egyre erőteljesebben törekszik a status quo egyoldalú megváltoztatására a Kelet-kínai-tenger és a Dél-kínai-tenger térségében, miközben Japán környékékén is kiterjeszti katonai tevékenységét.

Úgy vélte, hazája a második világháború óta nem tapasztalt súlyú biztonsági helyzettel néz szembe, Kína mellett pedig Észak-Koreát és Oroszországot is megemlítette ezzel összefüggésben.

A szigetország védelmi kapacitásaival kapcsolatban a kormányfő leszögezte: idén a japán védelmi politika három kulcsfontosságú, 1967-ben elfogadott alapelvét is felül akarja vizsgálni, egyebek között megvitatná azt a, a második világháború lezárása után önként vállalt, majd jogilag is rögzített fegyverexport-tilalmat, amely megtiltja Tokiónak, hogy halálos fegyvereket adjon el más országoknak.

A három alapelv a második világháborús fegyverletétele óta a szigetország kül-és biztonságpolitikájának sarokköve. Takaicsi viszont már tavaly ősszel a védelmi kiadások növelésének fontosságát hangsúlyozta: ennek értelmében Tokió két évvel a kitűzött határidő előtt elérné, hogy a bruttó hazai termék (GDP) két százalékát védelmi célokra fordíthassa.

A kormányfő emellett azt is elmondta, szeretné felgyorsítani az alkotmány reformjáról szóló egyeztetéseket, amelyek a többi között japán fegyveres erők státuszának változtatását célozzák.

Japán 1947-ben elfogadott alkotmányának kilencedik cikke kimondja, hogy az országnak nem lehet hadserege, hanem csak „önvédelmi ereje”. Ez a fegyveres erő megalakulása óta nem vett részt tényleges harci cselekményekben, legfeljebb külföldi békefenntartó bevetésekben.

Takaicsi azonban tavaly novemberben már felvetette azt is, hogy kormánya esetleg katonailag is beavatkozna Tajvanon, amennyiben Kína megtámadná a szigetet. A japán–kínai viszony súlyosan megromlott azóta.

Kezdőlap    Külföld    Élesen bírálta Kínát a régi-új japán kormányfő első nagy beszédében

kína

japán

takaicsi szanae

