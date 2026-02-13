Súlyos konfliktus Japán és Kína között a tengeren

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök novemberben azzal a kijelentésével dühítette föl Kínát, hogy Japán katonailag beavatkozik, ha Peking erőszakkal próbálja elfoglalni Tajvant.

A japán halászati ügynökség azt közölte, hogy ellenőrzés céljából megállásra szólították föl a hajó kapitányát, aki ennek nem tett eleget és megpróbált elmenekülni. A hajót ezután föltartóztatták, a kapitányt pedig letartóztatták.

Az incidens még csütörtökön történt Japán kizárólagos gazdasági övezetében, Nagaszaki prefektúra közelében, 165 kilométerre dél-délnyugatra Hesima szigetétől.

Míg Japán az elmúlt években több dél-koreai és tajvani halászhajót is lefoglalt, ez az első eset 2022 óta, amikor kínai hajó érintett.