Infostart.hu
2026. február 13. péntek
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök sajtóértekezletet tart a tokiói kormányfõi rezidencián 2026. január 19-én. Takaicsi bejelentette, hogy január 23-án feloszlatja a parlamentet és elõrehozott választásokat ír ki. A hivatalos kampány január 27-én kezdõdik a várhatóan február 8-án tartandó voksolásra, amelyen a szavazók az alsóház 465 képviselõjét választják meg. A 64 éves politikus 2025. október 21-én lett Japán elsõ nõi kormányfõje.
Nyitókép: MTI/AP/ZUMA pool/Rodrigo Reyes Marin

Súlyos konfliktus Japán és Kína között a tengeren

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A japán hatóságok lefoglaltak egy kínai halászhajót és letartóztatták a kapitányát, ami valószínűleg tovább fokozhatja a feszültséget Ázsia két legnagyobb gazdasága között.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök novemberben azzal a kijelentésével dühítette föl Kínát, hogy Japán katonailag beavatkozik, ha Peking erőszakkal próbálja elfoglalni Tajvant.

A japán halászati ügynökség azt közölte, hogy ellenőrzés céljából megállásra szólították föl a hajó kapitányát, aki ennek nem tett eleget és megpróbált elmenekülni. A hajót ezután föltartóztatták, a kapitányt pedig letartóztatták.

Az incidens még csütörtökön történt Japán kizárólagos gazdasági övezetében, Nagaszaki prefektúra közelében, 165 kilométerre dél-délnyugatra Hesima szigetétől.

Míg Japán az elmúlt években több dél-koreai és tajvani halászhajót is lefoglalt, ez az első eset 2022 óta, amikor kínai hajó érintett.

inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
