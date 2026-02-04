Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának – képek

A Bogdán Szabolcs János püspök és Bara Lajos István főgondnok által aláírt közlemény döbbenetesnek nevezte a Szilágy megyei műemlék templom tornyának leomlásáról szóló hírt, amely megfogalmazásuk szerint mindenkit megrázott.

A Szilágy megyei kisváros központjában, a főút mentén található református templom a térség egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. Tornya kedd este omlott le, az omlás során

egy helyi rendőrnő – aki a tragédia pillanatában a munkahelyére tartott – megsérült, és egy közelben parkoló gépkocsi megrongálódott.

Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta: a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba. Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak.

„A bajban csak az vigasztal minket, hogy emberáldozat nem történt, és a tornyot újjá lehet építeni, bár a jelentős anyagi teher meghaladja a gyülekezet anyagi lehetőségeit” – írták.

Szilágycseh, 2026. február 4. Fénykép a leomlott szilágycsehi református templomról az épület elõtt 2026. február 4-én. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye szerint a február 3-án este leomlott, éppen felújítás alatt álló toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak. A baleset során személyi sérülés nem történt. A református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentõsebb mûemléke. MTI/Czeglédi Zsolt

Közölték: az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére. Az adományokat az egyházkerület Transilvania Banknál nyitott RO88BTRLRONCRT0T03790712-es bankszámlájára várják Szilágycsehi torony megjegyzéssel.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkésze a Krónika.ro portálnak szerdán úgy nyilatkozott, hogy a gyülekezet azért fogott hozzá a 15-16. századi műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten. „Akkor a szakértők azt mondták, a templomhajó mennyezetén kialakult repedések azért keletkeztek, mert valószínűleg mozog a torony, az alatta lévő talajréteggel lehet gond” – részletezte a lelkész.

Mint mondta, a templom teljes felújításra elnyert nagy összegű pályázati keret a torony megerősítését is tartalmazta. Ezek során lecserélték a tetőszerkezetet, és négy méter magasságig leverték a vakolatot. Ez alatt egyértelműen láthatóvá váltak a toronyfal repedései, ezért a szakértők azt javasolták, hogy a szerkezeterősítő munkálatok idejére belülről és kívülről is támasszák meg a tornyot. A lelkész szerint a torony belső falának kitámasztása megtörtént, és éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.

„A munkások kedden előkészítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a torony” – részletezte az előzményeket.

Szilágycseh, 2026. február 4. A szilágycsehi református templom leomlott tornyának harangjai 2026. február 4-én. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye szerint a február 3-án este leomlott, éppen felújítás alatt álló toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak. A baleset során személyi sérülés nem történt. A református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentõsebb mûemléke. MTI/Czeglédi Zsolt

Szilágyi Zoltán cáfolta, hogy a templom külső fala körül ásatások, földmunkák zajlottak volna.

Mint mondta, a templom belső terében készültek próbaárkok a régi szentélyben és a templomhajóban, de nem a torony felőli részen.

Elmondása szerint a belső térben nincs nyoma annak, hogy a templomtorony összeomlása miatt a falak károsodtak volna. A toronyrész gyakorlatilag teljesen levált a templom többi részéről. „A toronyomlás egyedül a főbejárati falat rántotta magával, mivel az szerkezetileg össze volt kötve a toronnyal” – mutatott rá.

Közölte: a torony összeomlását kiváltó okokat a szakértőknek kell megmagyarázni, a gyülekezet presbitériumával ezek ismeretében döntenek a további lépésekről.

A szilágysági kisváros A-kategóriás műemlék templomában a román művelődési minisztérium műemlékvédő programja keretében zajlottak nagyszabású felújítási munkálatok mintegy 10 millió lej (750 millió forint) értékben. A 2024 decemberében kezdődött beavatkozás a többi között az épület statikai megerősítését, a tetőzet és homlokzatok restaurálását, az elektromos hálózat cseréjét is magába foglalta, 2027 végére kellett volna befejezni.

A művelődési minisztérium szerdán közölte, hogy a szaktárca szintjén is válságstáb alakult Ötvös Koppány államtitkár vezetésével, az örökségvédelmi intézet, az országos és megyei szakintézmények képviselőinek részvételével, mely folyamatosan tartja a kapcsolatot a helyi lelkésszel és a tervezésért, kivitelezésért felelős szakemberekkel.

A szaktárca közlése szerint az illetékes hatóságok bevonásával a toronyomlás okainak felderítésére a helyszínen átfogó vizsgálat indult, amely a felújítási munkálatok kivitelezési módjára is kiterjed. Hangsúlyozta: mindent tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vizsgálat befejeztével folytatódhasson a restaurálás és az évszázados épített örökség megmentése.

Szilágycseh, 2026. február 4. A szilágycsehi református templom leomlott tornya 2026. február 4-én. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye szerint a február 3-án este leomlott, éppen felújítás alatt álló toronynak súlyos szerkezeti hibái voltak. A baleset során személyi sérülés nem történt. A református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentõsebb mûemléke. MTI/Czeglédi Zsolt

A zilahi múzeum szerdán arról tájékoztatott, hogy a leomlott tornyot a 17. században építették hozzá a korábbi, gótikus elemeket őrző templomhajóhoz.

A mintegy 6300 lakosú Szilágycseh (Cehu Silvaniei) lakóinak közel 46 százaléka magyar nemzetiségű, nagy többségük református vallású.