2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
Boeing 777-300ER nagy hatótávolságú utasszállító repülőgép
Nyitókép: Boeing

Még mindig bajok vannak a Boeing legújabb gépével

Infostart

A GE Aerospace ideiglenes ellenőrzési programot vezetett be a GE9X hajtóműveknél, amíg a probléma feltárása és a végleges megoldás kidolgozása zajlik, a gyártó szerint ez nem hátráltatja a berepülési és tanúsítási programot, így a típus első példányának 2027-re tervezett forgalomba állítását sem.

A problémáról Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója beszélt a vállalat 2025-ös pénzügyi eredményeit ismertetve – írja az airportal.hu. Közlése szerint egy közelmúltbeli ellenőrzés során merült fel a hajtóművek esetleges tartóssági problémája, amelynek kivizsgálásán szorosan együtt dolgozik a GE Aerospace és a Boeing.

Mint mondta, a kiváltó ok és a szükséges korrekciós intézkedések meghatározása folyamatban van, ugyanakkor a tanúsításhoz szükséges tesztrepülések zavartalanul folytatódnak, és jelen állás szerint nem számítanak a 2027-es első átadás csúszására.

A Boeing részleteket nem közölt az érintett alkatrészekről, a GE Aerospace pedig annyit erősített meg, hogy amíg zajlik a probléma pontos feltárása és a végleges megoldás kidolgozása ellenőrzési programot vezettek be a biztonság fenntartása érdekében. Az ellenőrzésekhez nem szükséges a hajtóművek leszerelése a repülőgépekről, így a berepülési program zavartalanul folytatódhat.

A tartóssági probléma azt jelenti, hogy a hajtómű meg nem nevezett alkatrésze a gyártó által megadott üzemóra/ciklusszámnál hamarabb használódik el, ami akár komoly meghibásodást és károsodást eredményezhet. Hasonló problémák nem ismeretlenek az új generációs hajtóművek esetében, például a magas hőmérsékletnek és nagy nyomásnak kitett, nagy sebességgel forgó alkatrészeknél.

A Boeing új generációs 777-szériájának legnagyobb újdonságait az új fejlesztésű General Electric GE9X hajtóművek jelentik. Kép: Boeing
A Boeing új generációs 777-szériájának legnagyobb újdonságait az új fejlesztésű General Electric GE9X hajtóművek jelentik. Kép: Boeing

A portál emlékeztet rá, hogy az új generációs 777-es fejlesztése és tanúsítása jelentős késésben van. A berepülési programot 2024-ben öt hónapra leállították a hajtóműveket és sárkányszerkezetet összekötő szerkezeti elemen felfedezett sérülés miatt, amelyet át is kellett tervezni. Korábban a GE9X hajtóműveknél felfedezett anyagfáradásos probléma, valamint a statikus vizsgálatokra használt egyik repülőgép tesztelésénél bekövetkezett komoly baleset hátráltatta a folyamatot, a prototípus csak 2020 januárjában emelkedett először a levegőbe.

