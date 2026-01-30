Új függőségbe sodródhat Németország

A Frankfurter Rundschau által idézett elemzők szerint Grönland miatt az elmúlt hetekben Németországban megváltozott az Egyesült Államok megbízható kereskedelmi partnerként való megítélése.

A cikk szerint a sarkvidéki sziget függetlenségével kapcsolatos vita, az amerikai elnök nyolc uniós, illetve NATO- tagállammal szembeni vámfenyegetése, valamint a Venezuelával szembeni katonai fellépés azt erősíti meg, hogy

a bizalmon alapuló kapcsolati immár nem lehetséges.

Mindennek ellenére az EU, és ezen belül Németország függ az Egyesült Államoktól. Ennek oka, hogy egyre több cseppfolyósított földgáz áramlik az Amerikából Európába. A lap ezzel kapcsolatban ismertette a német környezetvédelmi szervezet (Deutsche Umwelthilfe - DUH)) sajtóközleményét a függőség mértékéről. A közlemény az Egyesült Államok energiainformációs hivatalának adataira támaszkodik. Eszerint

az amerikai LNG részesedése a német kikötőkben 96 százalékos volt, ami 60 százalékos növekedést jelent az előző esztendőhöz képest.

Az elemzés utalt arra. hogy az Egyesült Államokból származó import gyors növekedésének fő oka – bár „akaratlanul” – az orosz földgáztól való eltávolodás. Nem sokkal az Ukrajna elleni orosz háború kezdete után az orosz kormány felfüggesztette a Németországba irányuló csővezetékes földgázszállításokat.

Az akkori Scholz-kormány gazdasági minisztere, a zöldpárti Robert Habeck ezért szorgalmazta az úszó LNG-terminálok építését, egyidejűleg sürgette az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz szállításának növelését.

Közvetve ugyanakkor mindez annak beismerése volt, hogy Németország a múltban túlságosan függővé vált az orosz gáztól. A cél ennek nyomán az volt, hogy ezt a függést a gázimport diverzifikálásával ellensúlyozzák.

Habeck – mint a lap idézi – az ukrajnai háború kitörése után elengedhetetlennek nevezte a gázimport „átcsoportosítását”.

A német szövetség hálózati ügynökség kimutatása szerint Németország a múlt évben összesen 1031 terawattóra (TWh) gázt importált. Az LNG-import ennek 10,3 százalékát tette ki, azaz 106 TWh-t. Ugyanakkor az LNG-import szinte telje egészében az Egyesült Államokból származik.

Noha ez a függőség „eltörpül” a korábbi orosz függőséghez képest, a DUH a „Trump-veszélyre” figyelmeztette a kormányt: az amerikai elnök a gázszállításokat szándékosan arra használja, hogy Európát, illetve Németországot ellenkezőleg „végzetes fosszilis tüzelőanyag- függőségbe” taszítsa.

Az európai partnerekkel együtt Németországnak ezért foglalkoznia kell az amerikai gázellátás fokozatos kivezetésével

– üzente a szervezet elnöke a kormánynak.

Az újság szerint politikai körökben is nőnek az aggodalmak az amerikai gáztól való függőség miatt. Az ellenzéki Zöldek Pártja szerint újra kell gondolni az EU és az Egyesült Államok között az LNG-vásárlások bővítéséről szóló megállapodást. Hasonlóan vélekedett a kormányon lévő CDU/CSU gazdaságpolitikai szóvivője, elismerve, hogy az amerikai függőség súlyos dilemmát jelent.