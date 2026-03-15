ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának idõmérõ edzésén a sanghaji versenypályán 2026. március 14-én, egy nappal a futam elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski

Meghatódva ünnepelte élete első F1-es győzelmét Kimi Antonelli – képek, videó, állás

Infostart / MTI

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat, amely az ausztráliai idénynyitóhoz hasonlóan kettős Mercedes-sikerrel zárult.

A 19 éves pilótának ez pályafutása első futamgyőzelme, mögötte pedig a Melbourne-ben egy hete diadalmaskodó csapattársa, a brit George Russell ért célba másodikként.

A dobogó alsó fokáért a két Ferrari küzdött egymással nagyot az 56 körös viadalon, ebből a csatából pedig a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton jött ki győztesen és ő lett a harmadik.

A vb-címvédő brit Lando Norris (McLaren) műszaki hiba miatt részt sem tudott venni a futamon, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) nem ért célba.

Még el sem indult a verseny, máris négyen feladták a küzdelmet: különböző műszaki hibák miatt Norris, valamint csapattársa, Oscar Piastri sem tudott felállni a rajtrácsra, rajtuk kívül Gabriel Bortoleto (Audi) és Alexander Albon (Williams) szintén kihagyta a viadalt.

A rajtnál a két Ferrari megint nagyszerűen startolt, Hamilton átvette a vezetést a pole pozícióból induló Antonellitől, akit még Leclerc is megtámadott, de a monacóinak már nem sikerült elmennie a Mercedes olasz pilótája mellett. A második körben aztán Antonelli visszavette az éllovas pozíciót Hamiltontól, majd az addigra már harmadik Russell is megelőzte a hétszeres vb-győztes honfitársát, így a negyedik körben Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc volt az első négy helyen száguldók sorrendje.

A 10. körben Lance Stroll (Aston Martin) pálya szélén megállt versenygépe miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ennek nyomán az első négy pozíciót elfoglalt versenyző kivétel nélkül a boxba hajtott kerékcserére. Négy körrel később útjára engedték a mezőnyt, ezt követően Hamilton és Leclerc is el tudott menni Russell mellett, miközben mindhármuknak meg kellett előzniük a közéjük "beszorult" lassabb versenyzőket. A 20. körben így Antonelli vezetett, mögötte Hamilton, Leclerc, Russell volt a sorrend.

Féltávhoz közeledve Leclerc megelőzte Hamiltont, de a brit klasszis rövidesen visszavágott, miközben a mögöttük száguldó Russell is "beszállt a meccsbe". A körökön át tartó hármas előzgetésből Antonelli profitált, ő ugyanis az élen több mint hét másodperces előnyre tett szert. A 30. körre Russell nagy küzdelemben lehagyta a két Ferrarit, feljött másodiknak, mögötte Leclerc és Hamilton haladt.

A hajrához közeledve a két Mercedes jelentős előnyre tett szert az üldöző Ferrarikkal szemben, míg utóbbiak között hosszú körökön keresztül tartó látványos és izgalmas küzdelem indult a harmadik helyért, amelyet végül Hamilton kaparintott meg.

Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.

A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, Kínai Nagydíj, Sanghaj

56 kör, 305,066 km, a pontszerzők:

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:33:15.607 óra

2. George Russell (brit, Mercedes) 5.515 másodperc hátrány

3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 25.267 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 28.894 mp h.

5. Oliver Bearman (brit, Haas) 57.268 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 59.647 mp h.

7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:20.588 perc h.

8. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:27.247 p h.

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.

10. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1 kör h.

pole pozíció: Antonelli

A vb-pontversenyek állása 2 futam után

Még 22 van hátra

versenyzők:

1. Russell 51 pont

2. Antonelli 47

3. Leclerc 34

4. Hamilton 33

5. Bearman 17

6. Lando Norris (brit, McLaren) 15

7. Gasly 9

8. Max Verstappen (holland, Red Bull) 8

9. Lawson 8

10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 4

11. Hadjar 4

12. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 3

13. Sainz 2

14. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 2

15. Colapinto 1

csapatok:

1. Mercedes 98 pont

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2

9. Williams 2

Kezdőlap    Sport    Meghatódva ünnepelte élete első F1-es győzelmét Kimi Antonelli – képek, videó, állás

forma-1

sport

kínai nagydíj

mercedes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt állította, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője talán már nem is él - számolt be a Sky News. Tette ezt annak ellenére, hogy az iráni televízió a héten még felolvasta a nevében kiadott nyilatkozatot, amelyben a Hormuzi-szoros blokádjának folytatását ígérte.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 07:06
Reggeli F1-futamtól éjjeli NASCAR-ig – sport a tévében
2026. március 15. 00:58
Hivatalos: a közel-keleti háború miatt egy hónapra leáll a Forma–1
×
×